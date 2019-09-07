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本月底京张高铁沿线5G基站全部开通

2019-9-7 7:18:41来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月7日消息 据张家口站消息，日前，5G一期项目张家口冬奥核心赛区已开通9个基站，包括转枝莲、云顶世界、云顶滑雪场南、太子城北、容辰国际假日酒店东、密苑二道沟、密苑三道沟、密苑五道沟、京张高铁隧道。

为助力科技冬奥，京张高铁沿线同步开展5G网络建设。项目规模为110个逻辑站点，包括张家口冬奥核心赛区38个基站和京张高铁72个逻辑站点。

同时，为保证用户网络质量，全路段2G、4G、5G同步建设开通。根据现有施工进度，京张高铁沿线基站将在今年9月底实现全部开通。项目全部建设完成后，将实现太子城奥运村、云顶场馆、古杨树场馆等张家口冬奥核心赛区及京张高铁全线的5G网络连续覆盖，为高清全景直播、5G VR交互、AI监控巡检等场景应用奠定网络基础，为奥运工作人员、运动员及观众带来极大便利。

据介绍，5G时代的到来，可以实现在赛场的不同角落安装360度全景摄像机，让观众在家获得近乎现场般的观赛体验；在运动员的头盔上安装迷你8K高清摄像头，观众可以通过佩戴VR眼镜，实现以运动员视角观看比赛；场馆可以通过5G网络，对车辆进行实时调度，保证场馆秩序；通过无人驾驶巴士接送观众、教练、运动员等进入赛场；赛场内外部署无人机运输站点，实现无人机精准配送物资等。

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关键词：5G

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