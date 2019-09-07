分析师：“苹果标签”将加入超宽带技术，比Tile跟踪器更精确

IT之家9月7日消息 早前曾有外媒曝出苹果或将推出一款全新的追踪产品：根据iOS 13内部代码显示苹果计划推出一款小型圆形“标签”产品，它可被放置在电子设备，背包，钥匙和其他个人物品上以便用户定位它们的位置。

近日，著名行业分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）在其研究报告中指出，预计苹果的这款“标签”产品也将和所有三款2019款iPhone一样采用UWB（超宽带）技术。

超宽带技术是一种短距离，低功耗的无线电技术，能够提供比蓝牙LE和Wi-Fi更精确的室内定位，这表明Apple标签在确定丢失物品的位置时要比Tile现有产品更准确。据悉UWB可以通过计算无线电波在两个设备之间通过的时间来精确测量两个UWB设备之间的距离，这种方式预计要比蓝牙LE和Wi-Fi准确100倍。

在实验中，UWB信号能够有效地测量两个设备之间的距离，精度为5到10厘米，而Wi-Fi和蓝牙的精度大约为5米。当对固定的UWB设备的位置进行测量时其精度可以达到10cm内。

目前尚不清楚Apple标签产品是否仅依赖于UWB，以及这款新品是否能够和过去采用蓝牙LE技术的旧设备兼容。

根据外媒获得的“查找我的”应用程序的内部版本，iPhone用户将在已标记过的物品“分开”时收到通知，而用户还可以点击应用程序中的一个按钮使得物品上的Apple标签响铃以帮助他们寻找物品。若此物品仍在原地，用户则不会收到通知，同时用户还可以与朋友和家人共享目标物品的位置，在自己不方便的时候让他们帮助寻找。

而如果用户无法找到自己的物品，他们可以将这个物品上的苹果标签设置为“丢失模式”。而若果另一个iPhone用户遇到自己丢失的物品后苹果标签将立即通知所有者，拾获者还会通过推送通知或在“查找我的”应用程序中了解到失主的联系方式等信息。而且Find My应用程序可能会包含一种类似于Apple的ARKit平台的功能，根据iOS 13内部文件显示，“Find My”应用程序还可帮助用户在使用iPhone寻找丢失的物品时提供2D图像显示，App可能会用红色气球标注自己的位置同时用橘色气球标注带有苹果标签物品的位置。

随着苹果2019年秋季新品发布会的逐步临近，人们普遍预计苹果官方将推出新款iPhone和Apple Watch。而苹果标签的开发似乎已经几近完成，但目前尚不清楚这款产品是否会在发布会上亮相。