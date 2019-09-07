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抢先苹果，日本壳厂提前开售iPhone 11系列手机壳

2019-9-7 9:24:23来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月7日消息 苹果早前宣布将于北京时间9月11日凌晨1点在位于美国加州库比蒂诺的Apple Park园区内的乔布斯剧院中举行今年的秋季发布会，届时新款iPhone 11系列手机也将亮相。不过在新设备正式发布之前，苹果手机保护套推荐厂商Spigen近日抢先发售了iPhone 11系列手机保护套，而具体的手机的型号和外形尺寸等信息也随之曝光。

▲Spigen日本官网界面

▲Spigen日本亚马逊界面

美国手机保护套生产商Spigen作为苹果发布会推荐品牌，其往往会根据新款iPhone提前设计发售手机壳及周边产品。而近日Spigen日本版官网及亚马逊突然宣布开售iPhone 11系列的保护套，网页显示三款新iPhone的型号为iPhone 11，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max。而根据网站的资料，三款手机的屏幕尺吋分别为6.1寸，5.8寸和6.5寸，与早前流传的消息相同；iPhone 11将对应去年的iPhone XR，iPhone 11 Pro对应iPhone XS，iPhone 11 Pro Max对应iPhone XS Max；外形上也与网上流传的资料相同，iPhone 11采用后置“浴霸”式双摄设计，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max则采用后置“浴霸”式三摄设计，三款机型仍旧沿用刘海屏设计，而机身其他设计细节则和前代机型保持一致。

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关键词：苹果iPhone

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