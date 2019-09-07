华为麒麟990处理器为什么没用最新的Cortex-A77架构？

IT之家9月7日消息 华为昨日正式在柏林IFA 2019上对外发布了麒麟990处理器芯片。不过新芯片配备了2018年的Cortex-A76微架构而不是最新的Cortex-A77。而近日华为消费者业务CEO余承东在接受外媒采访时给出了答案。

在发布会后，余承东在回答外媒关于“为什么麒麟990采用的是Cortex-A76微架构而非最新的Cortex-A77”时表示，华为官方没有采用最新的Cortex-A77是基于对设备续航方面的考虑。根据余承东的说法，麒麟990芯片目前的性能已经“超出用户的需求”并且就算是使用Cortex-A77架构也只是会是让各项数据更亮眼一些而已。

余承东表示，为了实现名义上的速度提升需要在能效方面做出一些权衡，这会对电池寿命及设备续航产生负面影响。换句话说，华为宁愿让消费者拥有一部电池续航给力一点的手机，而不是将注意力全放在提升运行速度而牺牲了电池续航时间。

余承东补充到，未来的麒麟芯片也可以使用Cortex-A77架构。当全面升级至5nm工艺生产时，新麒麟芯片很有可能就会采用Cortex-A77架构。而麒麟990就像所有现有的旗舰芯片一样都是基于7nm工艺打造的。对于处理器采用Cortex-A77的价值，ARM早前曾表示Cortex-A77比Cortex-A76性能约提高20%而功耗相同，不过华为在实验及调查后发现情况并非像ARM说的那样。

麒麟990是华为现有的顶级移动处理芯片，而即将推出的华为Mate 30系列智能手机有望首发搭载。值得注意的是全新高通骁龙865处理器目前也有了相关的信息，未来肯定少不了对这款同样采用A77架构的处理器的横向比较。