华为发布新一代CloudLink视讯解决方案

IT之家9月7日消息 昨日，华为在北京举办了以“鲲鹏聚视，全芯领航”为主题的新品发布会，从“芯”定义了新一代CloudLink视讯解决方案，基于鲲鹏打造的全新平台，全系列智能协作终端等一系列新产品也一同亮相。

CloudLink RoomPresence：新一代智能协作终端

新一代CloudLink Roompresence系列协作智真，包含RP 65寸单屏、75寸单屏、65寸双屏纯显和触控多种型号，旗舰型双屏CloudLink Roompresence 65D支持32:9超大画幅，画面布局任意组合，提供影院级的视听体验。双屏触控型支持白板功能，与远端参会方双向协作。

CloudLink Box：新一代分体式视讯终端

新一代视频会议终端CloudLink Box 300 & CloudLink Box 600，支持H.265与4K超高清双流，采用BT2020图像信号色域标准，提供2倍于当前主流4K视讯标准的色域空间。

新一代视讯终端AI能力全面升级，从单场景的智能，演进成为基于角色的认知智能。

新一代高密度MCU和新一代大容量SMC

VP9800系列MCU和SMC3.0采用最新的鲲鹏920和昇腾处理器双引擎、服务化架构，带来性能、容量、密度的大幅提升。

单台MCU 2U高度，即可提供200路的全适配全高清视频端口，相比业界传统MCU端口密度提升10倍。

SMC3.0视讯业务管理平台，单中心组网支持20万容量，可灵活适配从小型到超大规模的各种组网模式。