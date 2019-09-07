失去灵魂设计师，苹果iPhone是不是会更丑？

编者注：从2007年初代iPhone推出至今，已经过去12个年头，哪款iPhone是你心中不可撼动的经典之作呢？新一代iPhone发布在即，网易科技推出#那些年我们一起追过的iPhone#专题策划，一起回顾那些让人曾经“怦然心动”的iPhone经典。

接着上一篇《黄牛被坑，苹果"霸道"设计理念"成就"最短命iPhone？》，咱们继续聊聊集各种美誉与头衔于一身的iPhone X。

让消费者累觉不爱的iPhone X

虽然iPhone X有着诸多的光环环绕，但是也有许多人并不看好它，本质上还是消费者对于苹果的创新设计太过于保守而感到不满，苹果作为目前行业当中的领导者，在市场上有极大的话语权，如果不能给市场带来更多的创新，自然会让人感到失望。

但苹果手机有时候也会有霸道的一面，苹果的有些机型的设计有时会让人无法理解。iPhone X的问世大概就是，库克带领的设计团队有了“我不要你们觉得，我要我觉得”的设计理念，所以他们认为，这就是消费者想要的！

对消费者而言，一方面iPhone内存版本不人性化。128G才是最受众的版本，反而被苹果抛弃，在消费者眼中有点舍本逐末了。64G不够用，256G用不了，还要多花1千元，这样就会给人造成一种强买强卖的感觉。另一方面就是双卡双待的问题。与iPhone X相比，消费者恐怕更喜欢双卡双待的iPhone Xs Max以及iPhone XR。

还有就是无线充电技术的问题。就像取消耳机孔一样，许多果粉都抱怨需要另买配件才能正常使用手机的某些功能。而这些配件又定价不菲，典型的捆绑式销售，因此会让果粉感觉被iPhone X欺骗了感情。

消费者对于iPhone X的失望虽然会体现在购买力上。但是我们要清楚iPhone的口碑是具有优势地位的，而且市场的认可度非常高，这可以确保iPhoneX的销量。即便苹果不做任何的创新，可能依旧会有人愿意为“苹果”这个品牌而买单，这就是所谓的影响力。

苹果以iPhone X向乔布斯致敬

有人说，致敬乔布斯，没有比iPhone X更美好的方式了。库克在17年发布会开场的时候，花了五分钟来缅怀伟大的史蒂夫乔布斯。正如之前人们所预言的那样：iPhone十周年之际，苹果终于给我们带来了不一样的东西，这确实是致敬乔布斯的最好方式。

甚至有人呼喊：曾经的那个“敢于创新的苹果”终于又回来了。十周年新品发布会之际，苹果刻意选在极具纪念意义的乔布斯剧院，为的就是向乔布斯致敬。但是只有拿出一款卓越的产品才最有意义。

苹果迫切需要一款能够拿得出手的iPhone产品

回顾iPhone的发展历程，我们会发现，在乔布斯离开之后，iPhone可以说是一代不如一代。乔布斯时代的iPhone给手机行业带来了无数的变革，正如那句广告语所宣称的：苹果重新发明了手机，创造了智能手机这个庞大市场。2011年10月5日成为苹果发展的分水岭，也彻底改变了iPhone的轨迹。

配备Siri的iPhone 4s被称作是乔布斯的绝唱，在这之后，除了iPhone 5s引入Touch-ID让指纹识别在手机上普及外，iPhone 5、iPhone 6和iPhone 6s和iPhone 7都显得平淡无奇，而且iPhone 6s的3D-Touch至今仍然毁誉参半，iPhone 7取消耳机孔的设计同样备受争议。反而是一众安卓手机尤其是中国手机厂商，产品创新越来越多，走的也越来越远。

终于。苹果在十周年的时候拿出了让人激动，也让果粉满意的划时代产品。iPhone X拥有如此之多的创新功能，Face-ID、全面屏、取消HOME键、A11处理器、全新的双镜头，每一个都堪称令人激动的创新之举。

不出苹果所料，iPhone X带来的效果显著，堪称一代全新的iPhone产品，而且对得起十周年纪念版iPhone的名头，就像苹果对外宣称的那样：cool！库克也认为它是“自iPhone诞生以来最大的飞跃”！

设计团队大换血，能否让iPhone再次华丽变身？

苹果首席设计师乔纳森·艾维（Jony Ive）近日正式宣布将在2019年年底离开苹果公司，作为一名已经在苹果公司效力了长达近30年的老员工突然打算离职，自然引来了不少媒体的猜想。其中就有报道称艾维的离职原因是由于库克不关心设计导致的。

艾维是苹果的首席设计师，有着苹果灵魂设计师的称号，曾参与设计了iPod、iMac、iPhone和iPad等众多苹果产品，同时他也是已故苹果创始人乔布斯的好友。据称，离开苹果后艾维会创建一家名为LoveFrom的创意公司。

对于这样的报道，库克怒批报道不符合事实，并且罕见的向NBC（全美广播公司）发送一份声明，主动谈到苹果首席设计官离职一事。库克认为，在艾维离开之后，苹果在设计方面完全有能力继续创新。

库克声称：“媒体的报道很荒谬，文章中的许多内容及结论与现实情况完全不符。这些报道显然对苹果设计团队的运作缺乏了解。报道内容扭曲了很多真实情况，扭曲的程度甚至完全脱离了事实。”

事实上，离开苹果的设计师并非只有艾维。此前，丹尼科斯特（Danny Coster）在苹果工作23年后离开去了GoPro，设计师克里斯托弗斯特林格（Christopher Stringer）为苹果工作21年后于2017年离开，他拥有大量突破性设计专利，当中许多与iPhone有关。苹果三位核心设计师，里克·泽肯德佛（Rico Zorkendorfer）和达尼埃莱·德鲁里斯（Daniele De Iuliis）最近已经离开苹果，Julian H nig也准备离开，三位设计师在苹果总计拥有近50年的工作经验。

核心设计师的流失或许与苹果注重数字服务的理念有关。而且有内部消息称，在艾维的领导下，设计iPhone、iPad、Apple Watch的团队成员拿出重要新品的速度都出现了减缓。设计团队注入新鲜血液或许能够给苹果带来更多的创新理念和想法，但是否采用，最终的决定权还是在库克身上。

未来，苹果以及iPhone的方向在哪？

当苹果CEO库克在iPhone X的发布会上调出“智能手机的未来”的PPT时，相信全场观众就已经屏住了呼吸。iPhone定义了上一个十年，也是智能手机从无到有的十年。那么下一个十年的手机技术，是什么？苹果，或者说iPhone仍然会保持自己的这种领导地位吗？

库克当时的答案是：是iPhone 10，也就是iPhone X。X在罗马数字中代表“10”，iPhone X，既有10周年纪念版的意义，也有开启下一个十年的意思。但是，如果苹果继续延续自己的这种保守式创新，未来十年大概也只能跟在别人后面吃土了。

诺基亚和黑莓曾经都创造了属于自己的辉煌，但是每个公司都会遭遇“破坏性”的创新，苹果也不例外，而苹果如今就面临着AR和AI人工智能领域的挑战。库克其实十分清楚苹果所面临的挑战，他也多次表达了苹果对于AR技术的兴趣。

人工智能和AR都会是苹果未来发展的关键，Siri必须变得更聪明，能够与消费者展开更多的对话，苹果的设备应该配置世界最好的AR技术，或者这样的技术最终能用到iPhone身上。

但是，分析师们认为苹果不应该将目光完全的集中到iPhone身上。从长远来看，只有创造新的“大事件”，苹果才能继续保持和迎接更辉煌的未来。

那么，在这个充满机遇与挑战的时代，今年以及未来的苹果究竟能够为我们带来什么样的惊喜呢？我们拭目以待。