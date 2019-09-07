黄牛被坑，苹果“霸道”设计理念“成就”最短命iPhone？

编者注：从2007年初代iPhone推出至今，已经过去12个年头，哪款iPhone是你心中不可撼动的经典之作呢？新一代iPhone发布在即，网易科技推出#那些年我们一起追过的iPhone#专题策划，一起回顾那些让人曾经“怦然心动”的iPhone经典。

2017年，正值iPhone诞生十周年之际，苹果的秋季发布会也转移到刚刚建成的乔布斯剧院进行。乔布斯给世界带来了无与伦比的iPhone手机，开创了手机的新时代，iPhone也被高度评价为“对手机的重新定义”。

然而在那个值得纪念的时刻发布的新iPhone们会达到一个什么样的高度呢？它们是不是有足够的实力和初代以及前几代iPhone相提并论呢？咱们接下来专门谈一下集各种美誉与头衔于一身的iPhone X。

被委以重任的iPhone X

2017年苹果秋季发布会上iPhone X如期而至。这场发布会被称作史上最没有悬念的发布会，几乎99%的猜测都得到了证实。但是作为iPhone十周年纪念的重磅产品，无论从命名还是设计，iPhone X都展现出了它的特别之处。

iPhone X的X是罗马字母10的意思，对应的就是iPhone十周年纪念这个主题。这样的称呼并不陌生，许多苹果产品都采用这样的命名方式。但是iPhone X应该是独立于普通iPhone之外的，它并不是iPhone 7或者iPhone 8的续作，而是独一无二的特殊产品。

特立独行的iPhone X

除了名字，iPhone X的独特同时也表现在设计上，它可以说是当年苹果的iPhone产品中设计最超前、最突出的一款。

一、齐刘海的全面屏。

iPhone X的屏幕被苹果官方称之为All Screen（全面屏）设计，这样一块屏幕是由三星打造的，而且生产难度极高。iPhone X的屏幕除了支持HDR显示之外，而且还支持自动调整白平衡等。

iPhone X的屏幕左右和下边框都非常窄，带来了近乎无框的视觉效果。但在手机屏幕的顶部却留出一块区域来安放听筒和摄像头、传感器等，因此造就了iPhone X独特的“齐刘海”全面屏设计。

此外不得不提的是，在坚持使用了9年的LCD之后，为了全面屏设计以及节省空间，苹果终于“服软”用上了OLED。好在三星的OLED最终让iPhone X顺利通过了首秀考验。

二、外观设计发生了许多改变。

首先是取消了Home键。虽然iPhone 7上的Home键就已经改变成不可按压式，但iPhone X为了实现全面屏直接取消了Home键。

手机的机身也放弃了使用多年的一体金属机身设计，换回iPhone 4时代的金属边框与玻璃后盖的设计。iPhone X前面板做了黑色处理，这样就使得前面板开孔能够较好地隐藏起来，息屏状态下一体感更强。真可谓是“一黑遮百丑”。

三、iPhone X的参数性能

iPhone X的处理器采用的是当时苹果全新的A11仿生处理器，A11采用的是自主研发的GPU，比A10的GPU性能高出百分之三十，而功耗只有A10的一半。

iPhone X前置摄像头像素为700万，后置摄像头依然是1200万双摄。iPhone X的摄像头配备了更加优秀的低光拍摄能力。双OIS光学防抖完全比得上三星的后置双摄。iPhone X的后置还支持人像光照模式，与iPhone 7 Plus相比功能强大不少。

苹果宣称iPhone X的电池续航能力会比iPhone 7多两小时，同时支持无线充电，但无线充电功能需要专用底座AirPower，不过可惜的是AirPower早已胎死腹中。另外，尽管在发布会上没有提及，但iPhone X同样支持快充，半小时内就能将手机充电至50%。

iPhone X强大的面部识别能力

iPhone X新增加了面部识别功能，也就是所谓的Face ID。Face ID在某些场景下可以完全替代指纹识别。据称，无论环境有多黑，Face ID都照样能够解锁，简直让iPhone X具备了“夜视”能力。

iPhone X的3D面部识别功能速度非常快，同样可以适用于Apple Pay等支付的安全认证。

iPhone X喜人的新增特性

由于取消了Home键，iPhone X的操作也出现了根本性的改变。Home键的功能被新加入的手势软件条代替。侧边键也被赋予重任，按动侧边键即可启动Siri，就像从前的Home键功能一样。

苹果也同样在处理器中加入了人工智能单元，苹果称之为Neural engine（神经引擎）。这个特殊的单元可以使Face ID达到准确而且快速的人脸识别。Face ID识别速度达到百万分之一秒，这意味着如果有人想用照片来欺骗iPhone X，那是基本不可能的。

在可玩性方面，苹果在iPhone X上引入了Animoji概念，可以识别人脸表情生产动态表情包。Animoji功能可以利用面部跟踪技术，根据面部实时的表情制作动态表情发给朋友，还可以制作附带语音的表情包，比如化身为一只猴子或者一只猪。这一功能堪称斗图党的最爱了。

上市时间以及定价

iPhone X上市时间要晚于同时发布的iPhone 8系列，2017年10月27日开启预约，2017年11月3日正式开卖。虽然价格极高，但是iPhone X也毫无悬念的成为国外最紧缺的新品。

iPhone X分为64GB和256GB两个版本，美版不含税的价格为999美元起售（约合人民币6527元），国行版价格分别为8316元与9605元。在2018年苹果秋季发布会发布IPhone Xs与IPhone Xs Max之前，IPhone X是史上最贵的iPhone手机。

火爆的销售，掉坑里的黄牛

美国研究机构CIRP的最新调查数据显示，2017年第四季度美国市场上每卖出5部iPhone，这其中就有1部iPhone X。不仅国外果粉给力，国内的果粉甚至在iPhoneX开卖的时候，就占据了全球将近一半的销量，苹果CEO库克甚至还在社交平台上积极的感谢了中国果粉。

当然，预购前网上流传的“绝对抢不到”、“一定缺货”、“产能严重不足”等传闻也刺激了一定的市场购买欲。是否要购买iPhone X已经不再是什么问题，如何购买，能否买到，才是问题。能在2017年抢到iPhone X可能还真的需要一点点的运气才行。

但是，消费者最终却发现事实并非如此，网上预购没有传闻的那么恐怖，只是发货日期需要延后。当然，这一状况也让诸多摩拳擦掌的黄牛党哀声一片，甚至有人哭诉“走过最长的路就是苹果的套路”。

但在仅仅几个月时间，iPhoneX就在中国国内市场就逐渐遇冷。其实，iPhoneX在中国市场的早期需求饱和之后自然会出现需求疲软，这也是意料之中的事情。

此外，与多年前的卖肾买iPhone相比，国人对于iPhone已经可以做到冷静面对。虽然iPhoneX是当年最贵iPhone手机，但是卖肾已经不再是人们考虑的事情，毕竟卖掉的健康是买不回来的。

土豪专享：六款全球限量版iPhone X

iPhone X官方8388元的起售价着实吓跑了很多人，如果你觉得这就是极限，那你就错了。千万不要被贫穷限制了想象。

现在，许多手机为了突出个性会推出各种各样的限量版，这也会让追求者趋之若鹜了。苹果同样推出了全球仅限量六台的iPhone X，其实这款iPhone X没有什么其它的特别之处，除了“奢华”！

686颗钻石镶嵌在手机的上下和左右边框，背部苹果LOGO也是钻光闪闪，十分耀眼。另外，手机背部是由绿色的鳄鱼皮包裹住的，不过，鳄鱼皮后盖被设计成了龟裂纹。豪气冲天的设计大概可以入得了土豪们的法眼吧。

不可忽视的影响力，瞬间引领全面屏潮流

2017年9月份，苹果公司对外推出了包括iPhoneX在内的新机。毫无意外，iPhoneX成为了当时最受热议的旗舰机型，但是由于该机设计的刘海屏并不受人待见，所以一时间备受吐槽、挖苦，甚至一些国产手机厂商也跟风讽刺。

然而，令人大跌眼镜的是，国产手机厂商吐槽完iPhoneX，自己却快速拿出了类似iPhoneX刘海屏的安卓手机，还跟前者对比刘海面积大小。还是逃不脱“真香定律”。

设计上遗留的“遗憾”

作为当时苹果最强的旗舰手机，它具有众多颠覆性的功能和改变，但和竞争对手相比，它仍留下了一些遗憾。

一、全面屏设计其实是败笔？

虽然iPhone X的“齐刘海”给人留下了挥之不去的深刻印象。虽然历代iPhone在屏占比上的不思进取引来人们的强烈吐槽，但看完这个割裂感明显的“刘海”，反而让人觉得过去的iPhone还是挺顺眼的。当然，看的久了人们的想法会变也说不准。

但是，在全面屏手机大潮开启的今天，iPhone X的设计显然不太及格。尽管从数据来看，iPhone X的屏占比还不错，但这种“刘海”设计破坏了手机正面的一体性。

二、正面开孔过多

iPhone X搭载了全新的Face ID功能，苹果官方宣称面部识别相对指纹来说安全性提高了一倍。不过，这也让iPhone X不得不在正面挖个小洞。iPhone X的“刘海”上包括前置摄像头、点阵传感器、距离传感器等共开了8个孔。

三、固执的后置摄像头设计

iPhone 6凸起的摄像头让苹果手机的颜值缩了不少水，很多果粉相信苹果会在后续的机型中解决这个问题。然而，并没有！iPhone X依然没有改善这个设计，真是让果粉们伤透了心。

四、双卡双待功能？没有！

双卡双待如今似乎已经成为每部手机的标配，而苹果大概是为数不多的例外。事实上，对于消费者来说双卡双待比单卡槽方便多了。如果想使用iPhone X，消费者或许就要为自己的第二张卡再添置一部手机。大概这也让许多消费者望而却步了。

五、续航能力超iPhone 7?？消费者不买账！

无论是MacBook还是iPad，它们的一大优势就是续航时间长。但是为苹果带来最多利润的iPhone却一直在电池容量上吝啬到了极点。苹果公司对于iPhone X的续航能力也含糊其辞，只表示它比iPhone 7增加了2个小时。

iPhone X在充电速度方面同样不给力！当大部分安卓旗舰，甚至千元机都标配18W快充的时候，官方还是给iPhoneX配5W充电套装。当OPPO Find X都用上50W闪充的时候，iPhoneXS系列还是“万年5W”。如今手机续航能力已经成为消费者购机的重要参考因素，苹果还是显得“无所谓”，果然还是业内最傲娇的主。

六、价格突破天际，让肾瞬间紧张了！

虽然消费者已经提前知道iPhone X的价格不便宜，但是iPhone X售价公布的瞬间，还是让人感到肾在隐隐作痛。1000美元起的售价，换算成人民币后超过了6500元，国行版低配的价格更是达到了8388元。

七、128G?再次被完美抛弃！

iPhone X只提供了64GB和256GB两个版本。和往常一样，苹果这次砍掉了中间的128GB版本，如果64GB版本不够用，用户只能花更多的钱去买可能容量完全用不完的高配版。好吧，只能说，谁有钱，谁任性吧。

短短一年惨遭下架，成为史上寿命最短的iPhone

iPhoneXR、iPhoneXS系列机型发布后，苹果官网下架了三款老款机型，iPhoneSE、iPhone6s以及17年推出的iPhoneX。作为更早之前的机型iPhoneSE、iPhone6s被下架，我们都能理解，而身为17年面世的iPhoneX也同样被下架，让人有点意外。

实际上，关于iPhoneX要在新款iPhone推出后下架的事情，业内早有传闻。iPhoneX下架大概有几方面原因。

第一、iPhone X将被限速：

在去年年初，就曝出苹果利用IOS11系统限制旧款iPhone的处理器，导致老款iPhone运行速度变慢。苹果也承认了，其通过IOS系统限制了处理器的性能，目的是增加iPhone的续航。为平息消费者抱怨，苹果则推出了低价更换电池的策略，在IOS11.3系统更新中加入了电池健康管理，允许用户自主选择续航还是性能。

然而没有想到的是苹果去年会将iPhone X列入限速名单。苹果已经承认，在iPhone X中加入了电池健康管理功能，也就是进行限速。苹果的解释是，iPhone X电池也会自动衰弱，此举是为了保证手机续航能力。

第二、iPhone X屏幕出现问题：

iPhone X上市后就出现了屏幕不灵敏、烧屏等问题，但苹果仅仅是通过IOS系统更新修复了这些问题，并没有承认是因为屏幕模块导致这些问题出现。但在去年11月9日，苹果在官网发布消息称，部分iPhone X的屏幕模块出现触控问题。苹果将为符合条件的iPhone X用户免费更换屏幕模块。

第三、性价比没有优势：

苹果下架iPhone X，还因为iPhone X的性价比没有优势，让许多消费者的的购买欲不足。因为iPhone Xs支持双卡双待和更快的A12处理器，仅比iPhone X的起售价贵了300元，再加上，苹果还推出了iPhone XR，其也是双卡双待，但售价仅为6499元。与这两款相比，iPhone X不具有优势，继续销售销量恐怕也不会高。

此外，与国产手机相比，iPhone X也不占优势。比如，去年华为推出的Mate20比iPhone X有着更强的处理器，还是后置三摄，但起首价仅为3999元。即便是高配版的华为Mate20 Pro，其定价也才6000多元，而且与iPhone X相比优势也很大，用户自然不会去购买iPhone X。

第四、任务完成，功成身退：

大概是所谓的物以稀为贵吧，iPhoneX作为一款承上启下的经典机型，已经为苹果打下了一片天下，它所肩负的任务已经完成，到了该退位的时候了。况且，苹果公司想借助iPhoneXR来“征战”低端市场，或者说对抗中国的手机厂商，iPhoneX显得有点多余。

iPhoneX某种程度上是苹果手机十周年的纪念品，减少其出货量让其成为绝版，这样不仅可以平息已入手的果粉们的抱怨，甚至会让部分人觉得手持绝版iPhone，倍感荣幸。

未完待续……