腾讯王者荣耀重大爆料：风暴暴君等全新野怪、暴君路/主宰路、视野新体验

IT之家9月7日消息 王者荣耀官方体验服消息，继年初的全面美术升级后，王者峡谷将在今年的周年庆版本，迎来一次玩法体验的大升级！

设计目的与思考

一直以来，策划团队都在思考如何为峡谷营造更有乐趣的对抗体验。

回顾今年游戏内的变化，从年初的峡谷改造、优化各个职业的特性、调整塔后血包以提升对线体验，再到近期平衡装备、回收后期溢出的伤害以提供更多操作博弈的空间。以上这些优化的目的都是为了改善各位召唤师们的游戏体验。

周年庆版本将围绕“公平对抗、爽快开团”的体验来设计，为大家带来更多的乐趣。



调整介绍

我们将尝试改造边路的地形&资源，促进更合理的同职业分路对线。以往通过职业、英雄的调整确实很难实质改善战士坦克的抗压体验——不同职业在各自领域存在天然的优势劣势。在路人局中，陌生队友之间的沟通成本也导致很难做出有效的换线。这真的让边路习惯用战坦的召唤师难上加难。

此次边路的改动将包含多个方面——为红蓝两方提供公平的地形环境，并重新定义了主宰路和暴君路，不同职业选择适合的分路。

一分路调整

设计目的：为优化边路体验，原有的上下路，分别改为暴君路和主宰路，暴君路推荐使用射手英雄，主宰路推荐使用战坦英雄。

分路引导调整后，鼓励同职业对线，不再一定是射手走下路，战坦走上路。

处于蓝方时，原上、下路分别改为主宰路（推荐战坦）、暴君路（推荐射手）。处于红方时，原上、下路为暴君路（推荐射手）、主宰路（推荐战坦）。

在分路调整的同时，也对外塔附近的地形进行了一定的调整。相对而言，暴君路更安全，且拥有额外兵线金钱收益，主宰路则有额外兵线血量回复收益。

开局后，将会出现引导之灵（临时名）引导召唤师走最适合当前英雄职业的分路，召唤师们也可以根据对局情况进行选择。

*分路引导示意，以上效果为临时美术资源

二视野调整

设计目的：针对此前弱势方若野区被侵占，可能较难提升经济翻盘的情况，王者峡谷将新增视野之灵（临时名）生物，为我方提供野区视野。

边路二塔被摧毁后，英雄在视野机关处停留2秒即可召唤视野之灵。视野之灵将绕野区固定路线三圈，为己方提供视野。

*绕野示意，以上效果为临时美术资源

同时，我们还在小地图中加入迷雾效果——没有已方视野的区域出现迷雾效果，这也是对此前反馈小地图的视野范围不清晰的一个优化。

三生物调整

设计目的：在周年庆的新版本中，也加入了一些新生物，更为清晰的构筑起峡谷的几个不同阶段。局势会从前期更稳定的对线，逐步过渡到激烈的爽快团战中。而这些新的生物将为大家提供丰富的团队战术。

○开局1分钟，中路两侧河道内将随机一侧刷新河道之灵（临时名），击杀后可获得金币。

○开局5分钟，主宰坑刷新先知主宰（临时名），击杀后将获得主动技能先锋号角，使用后将从基地召唤3只主宰先锋，从己方基地出发朝对方水晶推进。同时，使用者获得光环效果——光环将给英雄周围的小兵与主宰先锋增加移动速度与防御力。

○开局20分钟，黑暗暴君将进化为风暴暴君（临时名），击败后，可获得与黑暗暴君相同的Buff与超强护盾。同时，风暴暴君将有额外的技能，需要联手队友合力将其击败。

小彩蛋：此次新增的引导之灵、河道之灵、视野之灵是同一种类的生物，后续陆续揭晓故事。

四其他

开局10分钟，购买了2级或3级打野装备的英雄将获得一个新的主动技能【团队加速】：3秒内逐渐提速到100%，一共持续5秒（CD120秒）。当攻击敌方或者受到敌方英雄攻击后，加速效果消失。

设计目的：【团队加速】技能是一个游戏后期的强力开团手段，我们希望对抗双方都可以使用它来寻找一些抓单的机会，特别是劣势方可以利用【团队加速】创造一些“以多打少”的时机，寻找翻盘点。