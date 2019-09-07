广电总局将规定电视剧最多40集？业内称的确在调研

IT之家9月7日消息 近日有媒体报道称，继严厉打击演员高片酬之后，针对目前国产剧“注水”严重的问题，国家广播电视总局正在研究相关应对措施并向行业征求意见，拟对剧集集数的上限做出规定，上限为40集。

现据北京青年报报道，有数家影视剧制作公司人士证实，这一新规的确正在调研中；而部分省级卫视和视频平台方面则表示，目前还未得到确切的“限集令”通知。

报道还称，“注水剧”近年在国剧中是一种普遍现象。造成这一问题的根源在于，“集”不仅是电视剧创作上的时间节点，更是核算成本、买卖交换的基本单位：一部成本已定的电视剧，最终能够剪辑出的集数越多，成本越被摊薄，出品方的收益自然越高。某制作人告诉记者，“通常30集的剧本‘抻’成40集非常正常，50集也不是梦。”

事实上，就治理“注水剧”的决心，总局早已频繁释放信号，7月3日，国家广播电视总局局长、党组书记聂辰席在讲话中再度严厉重申，“针对注水剧、宫斗剧、翻拍剧、演员高片酬等问题，深入挖掘瓶颈症结，始终保持高压。”

对于总局正在研究“限集令”的消息，有人表示支持，也有人表示对于如何定义“注水剧”，以及“一刀切”是否会误伤一些优质长剧，这些客观问题仍有很大讨论空间。