“搬砖王”，中国小伙获得第45届世界技能大赛砌筑项目冠军

IT之家9月7日消息 第45届世界技能大赛在俄罗斯喀山举行，来自广州市建筑工程职业学校的陈子烽获得第45届世界技能大赛彻筑项目冠军。

介绍称，陈子烽今年21岁，目前就读于广州市建筑工程职业学校，所学的专业是工程测量专业。世界技能大赛彻筑项目共有31个国家和地区的选手参赛；在比赛当天提前一个小时选手们会看到比赛的样图。

陈子烽表示心情肯定会紧张，会有压力；他们都是每个国家的佼佼者。对于规则陈子烽称跟平时训练还是有点差别，图案比较新颖，而且有五个模块。比赛工作量也很大，一共有600来块砖；比赛时间共22个小时，就是三天半。

对于三天半的比赛，陈子烽也简单回忆了一下：拿到图纸就知道很难完成。前两天可能比规划的时间慢了半个小时，而且前面有人比我做得快又好。第二天做完晚上就感觉很艰难，因为第三天要做得非常很快。比赛期间睡得不是很好，两个小时就会醒一次。在最后第三天很顺利，也做得很好：剩下6个小时做最后一个模块，而且那个模块量是非常大的，可能有248块砖。那天2小时砌了148块砖，平均下来就是48秒一块。

陈子烽还介绍称，所有的地方都要做得很完美，作品要完整的还原出图纸尺寸。首先考虑的是精度，超过一个毫米就会被扣分。要通过识图、翻样、切割、铲灰、铺灰、放砖和勾缝等。

据了解，陈子烽从训练到拿到冠军总共是经过了650天，训练一共砌了185个作品。最后，第46届世界技能大赛将于2021年在中国上海举行。