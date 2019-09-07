VESA 显示器HDR规范升级：新增DisplayHDR 1400

IT之家9月7日消息 根据OC3D的报道，VESA正式公布了DisplayHDR 1.1规范，新增HDR 1400认证。

在DisplayHDR 1.1规范中，所有HDR性能级别都需要主动调光，这一变化将使未来的DisplayHDR 400屏幕更“名副其实”，因为主动调光将使对比度更高，以及显示更暗的黑色。在此之前，DisplayHDR 400一直是HDR爱好者的笑柄。

这个版本还新增了DisplayHDR 1400，它要求比DisplayHDR 1000亮度提高40%，黑电平降低2.5倍，这导致最大对比度增加了350%。其他方面，DCI-P3彩色空间的覆盖率需要达到95%，全屏30分钟的长时间亮度为900 nit。

华硕的ProArt PA32UCG已经成为第一个符合DisplayHDR 1400规格的显示器。这个屏幕实际上超过了VESA的规格，它提供了1600 nit的峰值亮度和1000 nits的持续亮度。

VESA的DisplayHDR 1.1规范将于2020年5月开始实施，在此之后，DisplayHDR 1.0将被放弃，取而代之的是DisplayHDR 1.1，新规范还将要求DisplayHDR 1.1显示器需要通过DisplayPort认证。