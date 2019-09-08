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华为Mate 30 Pro屏幕盖板曝光：小刘海塞下5枚传感器

2019-9-8 6:49:13来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月8日消息 华为官方将于9月19日在德国慕尼黑正式对外发布全新华为Mate 30系列手机。随着发布会日期的逐步临近，有关Mate 30 Pro的爆料也逐渐增多，近日网上便有人提前放出了华为Mate 30 Pro的玻璃盖板动图。

9月7日晚间，微博知名科技博主@数码闲聊站放出了一张华为Mate 30 Pro玻璃盖板的动图。从图中可以看出这一盖板仍旧和此前爆料的一样，采用大曲率瀑布屏+小刘海设计。值得注意的是，在Mate 30 Pro本就已经缩小的刘海区域华为官方仍然想办法将5枚传感器塞了进去，屏幕盖板上为这5枚传感器预留的孔位已经说明了一切，或许华为此次对于Mate 30 Pro的面部识别方案进行了优化。另外单看这张动图，用户若要实现单手握持华为Mate 30 Pro似乎有些困难。

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据爆料信息显示，华为Mate 30 Pro将继续沿用先前的刘海屏设计，采用屏下指纹识别+Face ID；屏幕方面将采用大曲率瀑布屏设计，正面极具视觉冲击力；搭载麒麟990处理器并预装基于Android Q的EMUI 10；预计华为Mate 30 Pro将搭载4000万像素双主摄，外加一颗800万像素超广角镜头和一颗ToF镜头，而华为Mate 30则后置三摄，并没有ToF镜头。

华为Mate 30系列将于9月19日在德国·慕尼黑发布，敬请期待。

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关键词：华为Mate 30 Pro

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