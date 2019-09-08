用回收马桶水酿制的啤酒是啥味道？他们亲自尝了尝

啤酒是人类最古老的酒精饮料，也是消耗量排名仅次于水和茶之后的世界第三大饮料。除了麦芽﹑酒花，啤酒酿制过程中使用最多的主原料就是水。但你能想象用回收马桶水酿制啤酒的场面吗？美国科技媒体CNET记者安德鲁·格巴特（Andrew Gebhart）最近就亲口品尝了这种新饮品，他还赞其味道棒极了！

▲图1：利用回收马桶水酿制的德国啤酒Reuse Brew

这种啤酒名为Reuse Brew，是德国柏林污水处理厂与名为Xylem的水技术公司合作酿制的，目的旨在提高公众对回收废水（也称再生水）的认识和兴趣。格巴特说：“在把Reuse Brew啤酒端到嘴边时，我的手始终在颤抖。在脑海中，我知道它已经被消毒，味道可能会很好，但这仍然需要巨大的勇气才能喝下它。毕竟，以前还没人喝过马桶水酿制的啤酒。”

在参观过程中，格巴特有机会看到处于净化过程中各个阶段的回收废水，包括那些开放的储水池，里面装满了厚实的粪便和污泥。这种气味可能是我们经历过的最可怕的事情之一，让人仿佛觉得置身于100万人刚刚上过厕所的房间里。这幅画面与事实相去不远，因为这个污水处理厂为130万柏林居民处理废水。

在后来的参观中，格巴特看到了所有涉及净水的技术，包括制造臭氧的机器，它能在分子水平上分解废物。另一种机器使用专门的碳过滤器，据称可以消除99.999%的污染物和化学物质。

格巴特说：“在某种程度上，我知道水是干净的，但我的手还是在颤抖。当我把啤酒送到嘴边时，那股气味一直萦绕在我的脑海里。但事实上，这种啤酒喝起来很棒。”

Reuse Brew是一种麦芽棕色的啤酒，酒花和碳酸的平衡度掌握得非常好。它是作为传统的德国啤酒Altbier酿造的，虽然其本身只是实验的产物，但其背后的技术可能会对啤酒和饮用水的未来产生重要影响。

▲图2：早期处理过程看起来和闻起来都很糟糕

稀缺资源

Xylem首席营销官乔·维西(Joe Vesey)在讨论Reuse Brew等项目的必要性时表示:“事实上，大多数城市过度依赖单一水源，而水可能是城市供应链中最重要的成分。说到底，随着地球上的人口越来越多，水正成为一种稀缺资源，而废水在任何城市都不缺。”

信不信由你，废水利用的最大障碍不是技术问题。Xylem的技术足以保证水的安全，供人类饮用。Xylem有专门的臭氧过滤器，它可以激活并分解化学废物分子，然后利用碳过滤器去除。最大的问题是“令人作呕的因素”。巴格特以亲身经历为例，承认要说服自己喝下曾经充满人类排泄物的水并不容易。

▲图3：左边的机器产生臭氧，并将其引入右边水箱中的处理污水。臭氧可以分解化学废物

获取信任

Xylem计划的一个关键部分是让公众参与并了解这个过程。啤酒是德国文化的重要组成部分，而Reuse Brew帮助该公司在当地关于水的会议上获得了关注，每个人都想尝尝。Reuse Brew的技术完全符合安全标准，包括被称为《德国啤酒纯净法》（Reinheitsgebot）的法律。

Reuse Brew食品和饮料应用经理Jan-Karl Nielebock表示，这项法律“要求酿造啤酒用水需要达到饮用水的质量，并且要求不因饮用这些水而造成健康风险，这是我们必须多次证明的。”他们让德国联邦卫生部和当地大学对这种啤酒进行了大量的分析，并就最终产品的安全性进行了认证。

啤酒的酿造包括用麦芽煮水，然后用啤酒花煮，尤其是煮沸可以帮助进一步清洁水。Xylem旗下Reuse品牌全球经理延斯·舍德勒(Jens Scheideler)说:“啤酒酿造是将劣质水转化为饮用水的经典方式，这个过程本身就有助于减少病毒和细菌的产生。现在，我们生产的水已经接近无菌。”

Xylem和Reuse Brew也用再生水酿造葡萄酒和伏特加。他们与英超球队曼城合作，将球场收集的雨水转化为喜力啤酒，并在比赛中供应。

▲图4：巴格特很高兴能尝尝Reuse Brew啤酒，这是最后一瓶了

通过有趣的活动教育公众和征求公众意见是促使Reuse Brew被广泛接受的关键。维西指出，在调查中，当参与者被告知再生水处理背后的技术后，他们对再生水的看法变得更为积极。事实上，根本就没有新水这种东西，地球上所有的水都可能在某个时刻被某个人消耗掉了，大多数水是不断循环的。

未来计划

Xylem和其他啤酒厂也是纯水酿造联盟的成员，这个项目旨在通过使用回收废水使啤酒酿造过程变得更可持续。Xylem和其他公司希望使废水酿制啤酒技术变得越来越高效。在柏林的水处理厂，可以看到不同大小的过滤器对这个概念进行分层证明。但是Xylem的臭氧机和碳酸过滤器只能净化少部分废水。

▲图5：经过臭氧处理后，水通过这些充满天然碳过滤器的大型圆柱

即使在现阶段，Xylem和Reuse Brew也只是作为试点项目运行，然后才有可能在更大范围内推广。Reuse Brew已经证明了它的效果，但Xylem和柏林废水处理厂的科学家们正在不断努力，进一步提高水的纯度，并使系统更节能。

然而，科学并不是成功的最大障碍，而是如何改变人们的心态。即使了解了净化技术，巴格特对喝Reuse Brew也有些犹豫，甚至总觉得有股马桶水的味道。不过最终，巴格特还是克服了障碍，并品尝了这种啤酒。味道是最重要的组成部分，Reuse Brew的确是啤酒味，但他必须把另一种气味从脑海中赶走。

通常来说，喝回收马桶水酿造的啤酒对我们来说会更容易，因为我们现在喝的就是这样的水。信任才是关键。Xylem参与了一个重要过程，这可能是未来城市保持充足饮用水供应的必要组成部分。值得庆幸的是，在这个实验的最前沿，水是干净的，啤酒的味道也很棒！