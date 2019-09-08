内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

英特尔新旗舰十八核心Core i9 10980XE明年上市

2019-9-8 11:04:24来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月8日消息 面对AMD的64核心第三代Ryzen Threadripper的攻势，英特尔自然“不慌”，官方日前再度公布了针对新一代HEDT（高阶桌面）市场的Cascade Lake-X新核心。在特定条件下新核心较AMD第三代Ryzen Threadripper快了近一倍 。

AMD第三代Ryzen Threadripper处理器计划在2019年底前正式上市，其核心代号Castle Peak。AMD凭借TSMC（台积电）7nm制程代工生产线，令第三代Ryzen Threadripper将最高多达64核心。不过AMD也知道自家Zen 2微架构IPC效能不敌英特尔，所以这次AMD走上了多核心数量路线。而且AMD自7月推行Zen 2微架构以来，销量和市场占有率都有所提高，这也让英特尔将其视为强有力的竞争对手

作为对策，英特尔推出Cascade Lake-X新核心以巩固其处理器头把交椅的地位。Cascade Lake-X核心计划于2020年第一季上市，被命名为Core i9-10000系列，这也是桌面市场的首款第十代Core处理器。如无意外的话其最高端型号将是“Core i9-10980XE”，其采用18核心，36线程规格，取代Core i9-9980XE。

英特尔Core i9-10000系列依然沿用Intel 14nm ++制程，并非最新10nm。内存采用四通道运行，支持DDR4 2,933。同时英特尔还沿用了LGA2,066封装，兼容X299主板，这也让市场上现有的X299主机板得以过渡至Cascade Lake-X，不过值得注意的是此次升级只支持PCI-E 3.0。英特尔官方表示Cascade Lake-X在个别应用环境及相同时脉下的效能相较于AMD第三代Ryzen Threadripper最多快2.09倍。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英特尔酷睿i9 10980XECascade LakeX

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有