英特尔新旗舰十八核心Core i9 10980XE明年上市

IT之家9月8日消息 面对AMD的64核心第三代Ryzen Threadripper的攻势，英特尔自然“不慌”，官方日前再度公布了针对新一代HEDT（高阶桌面）市场的Cascade Lake-X新核心。在特定条件下新核心较AMD第三代Ryzen Threadripper快了近一倍 。

AMD第三代Ryzen Threadripper处理器计划在2019年底前正式上市，其核心代号Castle Peak。AMD凭借TSMC（台积电）7nm制程代工生产线，令第三代Ryzen Threadripper将最高多达64核心。不过AMD也知道自家Zen 2微架构IPC效能不敌英特尔，所以这次AMD走上了多核心数量路线。而且AMD自7月推行Zen 2微架构以来，销量和市场占有率都有所提高，这也让英特尔将其视为强有力的竞争对手

作为对策，英特尔推出Cascade Lake-X新核心以巩固其处理器头把交椅的地位。Cascade Lake-X核心计划于2020年第一季上市，被命名为Core i9-10000系列，这也是桌面市场的首款第十代Core处理器。如无意外的话其最高端型号将是“Core i9-10980XE”，其采用18核心，36线程规格，取代Core i9-9980XE。

英特尔Core i9-10000系列依然沿用Intel 14nm ++制程，并非最新10nm。内存采用四通道运行，支持DDR4 2,933。同时英特尔还沿用了LGA2,066封装，兼容X299主板，这也让市场上现有的X299主机板得以过渡至Cascade Lake-X，不过值得注意的是此次升级只支持PCI-E 3.0。英特尔官方表示Cascade Lake-X在个别应用环境及相同时脉下的效能相较于AMD第三代Ryzen Threadripper最多快2.09倍。