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小米9/9 SE/CC9部分版本开启降价：最高降300元

2019-9-8 11:36:58来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月8日消息 自卢伟冰宣布Redmi系列的几款手机降价之后，小米商城也宣布了三款将在9月9日零点降价的小米系手机，其中包括：小米9 8GB大内存版最高降300元，到手价2799元起（图中是8+256GB降价200元，不清楚8+128GB是否会降价300元）；小米9 SE 6GB版本降价200元，到手价1599元起；小米CC9 6GB内存版降价100元，到手价1699元起。

小米9采用6.39英寸屏幕，材质为三星AMOLED，分辨率为2340×1080，下巴相较于小米8窄了40%，窄至3.6mm。支持第五代屏幕指纹解锁，速度提升25%。处理器则是采用骁龙855处理器。

小米CC9配备一块6.39英寸的与小米9完全相同的旗舰屏幕——三星定制AMOLED屏幕，拥有6.39英寸的91%的超高屏占比。核心配置上，小米CC9搭载高通骁龙710处理器；相机方面，小米CC9后置与小米9相同的4800万像素镜头，前置3200万像素镜头。

小米9 SE配一块5.97英寸屏幕配备第五代屏幕指纹，玻璃背板为双曲面；核心配置方面，小米9 SE搭载骁龙712处理器，电池容量3070mAh，18W充电；拍照方面，主摄为索尼4800万像素IMX586相机，三摄，长焦摄像头为500万人像摄像头。前置摄头为2000万像素。

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关键词：小米9小米CC9

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