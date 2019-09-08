京东回应顾客买到二手空调：货是奥克斯直供，将追责

IT之家9月8日消息 据梨视频消息，9月4日，江西南昌的饶先生投诉称，在奥克斯京东自营店买到空调旧机，安装师傅拒绝安装。

9月5日，京东客服针对此事回应称，经过对所有商品的出入库记录视频进行调取后发现，目前核实商品是品牌方直供，厂家直供的新货，出货记录也没有异常，“我们目前已经协调相应的品牌方，会针对您的订单问题来跟您进行处理，你这边合理的诉求我们会尽全力协调给您争取的，我们也会做进一步的追责。”

奥克斯江西分公司售后工作人员表示，“毕竟饶先生是买的我们奥克斯嘛，我们这边也尽快把这个事情给他处理掉，毕竟给他造成困扰了嘛”。当被问及奥克斯供给京东的货是不是百分百都是新机的时候，该工作人员回答道：“对，我们一年也销售过千万套的空调，没必要说我们搞一个二手的空调给用户，目前不能锁定是哪里的问题，我们厂家也在跟京东调查这个事情”

饶先生表示，京东宣传的自有物流等使其觉得京东服务可能更好一点，空调到手之后安装师傅发现是个二手空调拒绝安装。安装师傅称，“我一看面板就知道不对，我说这是已经上过墙的空调，这我不能装，那个内机已经开了口子，那个面板啊就是挂内机的面板都是装过了的痕迹，还有那个电源线还被剪掉了，这我们哪里敢装呢，装上去我们一定要承担责任”

9月6日，饶先生称已获奥克斯厂家3倍赔偿6300元，并退换一台新空调，至于为什么会出现二手空调，事情还在进一步调查中。