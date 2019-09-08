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油管主曝《CS:GO》两张全新地图：或将加入合作模式

2019-9-8 14:21:07来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月8日消息 自从《绝地求生》火了以后《CS:GO》的热度似乎也降下去不少。官方也从九头蛇大行动更新后陷入到几近“断更”的状态之中。不过近日油管UP主Tyler McVicker在对《CS:GO》文件数据进行分析时意外发现了两张后期可能会上线的新地图等内容。

这两张地图被分别命名为“Import”和“Grind”。据UP主给出的截图来看相关资料来源于V社一位设计师的介绍，据悉他还参与制作了Blackgold、Junction、Studio等地图的开发，只差之前所说的“Import”和“Grind”这两张图了。据称“Import”应该是以一座日本废弃船厂为基础设计的，而“Grind”则是以非洲纳米比亚中部的一个大型铀矿为基础设计的。值得注意的是这位设计师还将这两张地图标注为“即将到来的未命名DLC的一部分”，同时这两张地图都是拆弹地图。

除了两张新地图以及神秘的“即将到来的未命名DLC”外，这位油管主还找到了其他有意思的细节。从截图来看，《CS:GO》的数据文件中多次出现了“cooperative”和“coopmission”,前面也往往跟着“gamemode”等词汇，这似乎暗示了在最新的《CS:GO》大行动中还要推出全新的合作模式？

目前V社尚未放出关于《CS:GO》新DLC及新模式的信息，各位玩家也请等待官方给出的最新消息。

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