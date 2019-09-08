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realme Q四摄迅猛龙明日0点正式开售：998元起

2019-9-8 14:40:42来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月8日消息 有着“四摄迅猛龙”之称的realme Q即将在明日0点正式开售。

外观方面，realme Q采用全息钻石纹理，在光照下呈现丰富的反射及色彩变化；拥有两种新配色：光钻蓝、光钻绿并配以3D曲线设计；屏幕方面采用一块6.3英寸FHD+水滴屏幕，窄边框设计，拥有90.6%超高屏占比。

摄像头方面，realme Q采用119°超广角摄像头辅以广角优化引擎+定制畸变校准，主摄采用索尼IMX586传感器，支持4800万超清直出、微距拍照、人像拍照辅以全新复古滤镜系统，人像照片效果更好；加入超级夜景模式，超级焕彩模式适用于超广角和微距拍摄；前置摄像头为索尼IMX471，增强夜间自拍能力，拥有AI智慧美颜，支持960fps超级慢动作视频。

硬件方面，realme Q搭载骁龙712 AIE处理器辅以最高8GB+128GB大内存组合，全系标配UFS2.1高速闪存；电池容量为4035mAh辅以VOOC 20W闪充；支持三重生活防水，还有Hyperboost 2.0加持，增强游戏体验。

软件方面，realme Q采用搭载ColorOS 6定制化视觉，延续空间感设计，同时支持跨品牌的文件高速互传。

价格方面，最低配置版本的realme Q仅需998元（4GB+64GB）;而6GB+64GB版需1198元；8GB+128GB版需1498元。

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关键词：realme Q

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