LG推出 K40S/K50S 手机：Helio P22+军用级防护标准

IT之家9月8日消息 在IFA 2019上，LG除了推出自家期间手机G8X ThinQ，还推出了K40S和K50S手机，采用联发科Helio P22和军用级防护标准。

据了解，LG K40S和LG K50S手机符合MIL-STD 810G军用级防护标准，具有DTS：X 3D环绕声功能，都采用了联发科Helio P22处理器。

Gsmarena报道显示，LG K40S采用了6.1英寸FullVision显示屏，宽高比为19.5:9，分辨率为1520x720，手机尺寸为156.3 x 73.9 x 8.6mm。摄像方面，前置1300万摄像头；后置双摄，为1300万和500万像素组合。LG K40S采用2GB或3GB内存，存储空间为32GB，最高可扩展到2TB。

LG K50S也采用了宽高比为19.5:9的FullVision显示屏，但是屏幕尺寸为6.5英寸，分辨率为1520x720。手机尺寸为165.8 x 77.5 x 8.2mm，电池容量为4000mAh。

硬件上，采用3GB内存和32GB的存储空间，最高可扩展到2TB。摄像上，前置1300万摄像头，后置横向排列三摄，为1300万+500万+200万像素组合。