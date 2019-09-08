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鲁南高铁正式进入全国铁路网“大家庭”

2019-9-8 18:42:52来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据中国铁路发布，9月6日凌晨，随着行车指挥系统的正式接入，新建鲁南高铁与京沪高铁实现互联互通，正式进入全国铁路网“大家庭”。

为最大限度降低对京沪高铁营业线的影响，鲁南高铁在曲阜东站接入京沪高铁时，采取了直接将新建高铁轨道接入既有线的施工方案。

鲁南高铁公司与参建单位项目部提前谋划，深入现场反复调查，与京沪高铁公司、济南局集团公司等单位共同磋商、论证，最终制定了“电缆迁改配合施工”和“引入曲阜东施工”两个阶段施工方案。

在行车如织的京沪高铁营业线上，对33根电缆、3根光缆进行迁改，无异于一台脑神经切割重连大手术，安全压力大、技术要求高。

经过充分准备，从6月11日起，鲁南高铁接入京沪高铁施工正式启动。经过51个三级施工点、38个“天窗”施工作业，参建各方安全完成了电缆迁改和新增设备安装、既有轨道设备移设等施工，为最终完成接入创造了条件。

9月6日凌晨，经过60分钟紧张施工，鲁南高铁接入京沪高铁完成关键一“连”，正式加入全国铁路网“大家庭”。

鲁南高铁与京沪高铁互联互通后，将与济青高铁、青盐铁路实现环状贯通，使山东省形成“一环双核”高速铁路网，对沂蒙革命老区人民快捷出行，密切鲁南地区与北京、上海、济南及全国各地的联系，促进鲁南乃至中原地区经济发展具有重要意义。

鲁南高铁日照至曲阜段已于8月1日进入联调联试阶段，曲阜东接入京沪高铁最后一“连”取得胜利，为实现2019年底前开通运营提供了有力保障，备受期待的鲁南高铁开通运营指日可待。

鲁南高速铁路东起山东省日照市，向西经临沂市、济宁市、菏泽市，与河南省郑徐高铁兰考南站接轨，线路全长约494公里。鲁南高速铁路采用分段建设模式，由日照至临沂段、临沂至曲阜段、曲阜至菏泽段、菏泽至兰考段组成。

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关键词：高铁中国铁路

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