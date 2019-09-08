华为余承东称鸿蒙体验比安卓好：主流应用将很快完成迁移，Mate 30系列也在做准备

IT之家9月8日消息 9月19日晚上20点，除了Mate 30系列手机发布之外，华为智慧屏也将一起在德国慕尼黑发布。在IFA 2019大会上，华为发布了麒麟990系列芯片，也将首发用在华为Mate 30系列手机上。

在IFA大会后的采访环节，华为余承东透露了很多重磅的信息。

华为消费者业务CEO余承东透露，正在让开发者把在安卓上的应用向鸿蒙系统迁移，工作量不大，需要一点时间来做这个工作，目前已经在做了，主流应用很快会在鸿蒙系统上运行，而且体验会更好，现在需要一点时间准备，让开发者们适配华为的鸿蒙OS和App Store，即将发布的Mate30也在做这方面准备工作。

余承东表示，已经卖出的或者现有的华为智能手机使用谷歌应用一点问题没有，包括每月的安全补丁也会及时更新。

在这次沟通会上，余承东还表示，考虑销售芯片给其他产业，像IoT领域等，目前还在考虑。至于华为手机是否会使用鸿蒙系统，余承东表示，事实上我们的鸿蒙系统已经基本准备就绪，但我们不会先去使用它，因为我们还考虑到相关决定和合作。如果我们的手机继续不被允许使用谷歌服务，我想我会考虑使用我们的是鸿蒙系统。首款预装鸿蒙系统的可能是华为P40手机。

另外余承东表示，“目前华为可以使用ARM，也依然在用，同时对于特定ARM架构我们获得了永久授权，我们是可以使用的，但是对于未来的ARM架构，如果我们无法使用，我们也准备了我们自己的CPU，所以不用担心，我们的CPU也许表现更好，就像现在我们的NPU一样有着很棒的表现。CPU、NPU我们都有备胎版本。我们依然支持ARM架构，正如我们支持安卓生态系统一样，如果他们不让我们使用的话，那个时候我们会用自己的，甚至还会有更好的表现。”