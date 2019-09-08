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MIVO推出真无线耳机，也可变成“颈挂式”并为耳机充电

2019-9-8 21:51:19来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家9月8日消息 据Beebom报道，近日MIVO推出一款名为MIVO Earbuds的真无线耳机，最大特点是可以通过磁吸的颈带，变成“颈挂式”耳机并为耳机进行充电。

目前许多耳机厂商还有手机厂商都在推出无线耳机，正在向无线化进行发展，但是无线音频设备的一个主要问题是它们的续航时间。为了解决无线耳机需要充电，续航时间短这一问题，有人开发了名为MIVO Earbuds的真无线耳机，也可以变为颈挂式无线耳机使用。

据了解，MIVO Earbuds的真无线耳机看起来和其他真无线耳机区别不大，可以放入充电盒进行充电。不一样的是，还可以通过颈带变成“颈挂式”耳机并为耳机进行充电。颈带和耳机通过磁吸连接，可以随时安装和拆卸。

充电方面，MIVO Earbuds真无线耳机可以提供4小时的播放时间。连接颈带后，额外多出19小时的续航时间。除此之外，充电盒可以给耳机带来29小时的续航时间；颈带也可以用USB线进行充电。MIVO耳机使用蓝牙5.0连接，还可以通过触摸耳机来完成音量调节等操作。

目前可以在Kickstarter网站上购买MIVO耳机，起价为44美元（约合人民币312元），带充电盒的套装需要64美元（约合人民币455元）；最早在2019年12月发货。

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关键词：耳机无线耳机

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