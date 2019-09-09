华为智慧屏 65英寸上架京东预约：渲染图曝光，搭载鸿蒙OS

IT之家9月9日消息 9月19日晚上20点，除了Mate 30系列手机发布之外，华为智慧屏也将一起在德国慕尼黑发布。华为官方宣布，华为智慧屏真的来了，今天上午10点08分正式开启预约，现在华为智慧屏已经上架京东，曝光了一些重要的信息。

据介绍，华为智慧屏则是家庭场景的主要入口，将成为家庭的智慧交互中心、跨屏体验中心、IoT控制中心以及影音娱乐中心。此前华为消费者业务CEO余承东在接受采访时表示：“华为智慧屏将有三款尺寸，分别是55英寸、65英寸和75英寸。”

华为全场景智慧化战略采用“1+8+N”三圈层结构，覆盖家庭、办公、车载与运动四大场景，并以手机带动平板、PC、音箱、耳机等8个辅入口及更多外围生态设备。

华为智慧屏拥有自研智慧芯片、OS级黑科技、HiAI引擎、Huawei Sound智慧音响、AI画质引擎与云服务等技术储备。

华为智慧屏将采用自研智慧芯片，官方表示将让交互、音画、连接全面智慧化。

华为智慧屏搭载的HiAI引擎涵盖智能终端语音、自然语言处理、人脸、人体、图像、视频、OCR与用户画像8大业务领域40多种能力。

华为智慧屏将搭载语音、视觉等AI技术，可成为家庭智能助手。同时，基于华为人体感知与光线传感等传感功能，华为智慧屏可以实现较为精准的消息推送。

云服务方面，华为智慧屏还将集成华为视频、华为音乐、酷喵、极光TV等声音与视频内容。