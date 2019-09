IT之家9月9日消息 继特斯拉推出Model 3之后一直有传言称特斯拉的下一部新车款将会是一款电动皮卡。电动皮卡市场向来备受注目,继其他车厂都陆续放风称将推出相关产品之后,特斯拉CEO埃隆·马斯克最近也表示自家的新款车型拟于11月正式发布。

近日埃隆·马斯克在Twitter上被网友问道关于“Pick Up truck”的新车什么时候发布,他本人回答称新车很有可能会在11月举办,除此以外没有更多的信息被曝光。特斯拉的这款“Pick Up truck”向来十分神秘,只公布过如下图所示的概念图。早前曾有消息称特斯拉最新款的“Pick Up truck”拥有着能够同福特F-150“一较高下”的载货能力以及保时捷911基本型号的性能。

不过根据埃隆·马斯克在Twitter上的“爆料历史”来看其信息不算太准,不过这也确实是继福特发布电动版F-150原型车之后他“侧面”确认新款电动皮卡车型的存在,而且随着福特展露了对电动皮卡的布局后特斯拉官方也不得不加快速度推出新车。这种皮卡车型一般在美国这种地方相当受欢迎,如果特斯拉能够抢先推出电动车型的话相信订单自然不会少,至于中国市场是否会引入目前仍然不确定。