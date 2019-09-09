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9.9元，小米推出多彩指尖积木：盲盒包装，五色可选

2019-9-9 10:06:43来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月9日消息 日前，小米有品悄然推出了一款多彩指尖积木，采用盲盒包装，拥有五色可选，售价9.9元。

多彩指尖积木采用了盲盒包装，拆封前无人知晓包装中的款式，拥有烈焰、深海等五种配色，采用提升的制作工艺。

每套多彩指尖积木中都提供了两种颜色的积木块，可将不同的颜色块进行混搭。

除了常规的多彩指尖积木外，用户还有一定概率抽中隐藏款，隐藏款采用了特殊的工艺材质，包括陶瓷指尖积木与金属指尖积木。隐藏款的投放数量是多彩指尖积木的五百分之一。

多彩指尖积木：点此查看

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关键词：指尖积木小米有品

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