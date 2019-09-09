产能不足之下，英特尔可以更加激进吗？

【TechWeb】在CPU市场，AMD一直都保持着第二名但是也从未掉队的成绩，Zen架构逐渐显现出的实力让Intel感受到了压力，首个互联网浪潮带来的优势已经不足以让Intel压倒他的这位小兄弟，x86市场的竞争正变得空前激烈。

去年Q3季度开始，Intel的14nm产能突然告急，作为量产多年的制造工艺，14nm处理器出现缺货让大部分人很不解，英特尔高管表态2019年底一定能解决14nm缺货的问题。

在处理器供货问题上，Intel调整了顺序，优先满足高端处理器需求，包括至强及酷睿系列，低端产品的优先级排到了最后，而部分原定使用14nm工艺的芯片组如H310、B360现在也改用22nm工艺生产了，推出了H310C、B365等新的芯片组。这在一定程度上缓解了缺货问题，但是实际上的产能问题依然影响着Intel。另外一方面，台北电脑展后AMD的Zen架构在CPU市场长驱直入，在移动和桌面市场有着非常亮眼的表现。

Intel企业副总裁、云平台与技术事业部总经理Jason Grebe近日表示：“一般来说，这个地球上如果有可以销售CPU的地方，我们就想参与其中。我们不会看着一部分市场，然后说我们对这个没兴趣，不去凑热闹。我们会在所有领域积极参与竞争。过去6到12个月，我们在PC端经历了一些供应问题，不得不暂时放弃一些低端移动市场和一些渠道桌面份额。但是，我们正在持续改善供应，而且我们会继续更加激进。”

发言中虽然没有谈及对手名字，从言辞中却反映出Intel对于痛失市场的不甘以及接下来激进的策略。目前AMD桌面x86市场的最新份额是15.8%，同比提高3.5个百分点。在此前的财报会上，Intel CEO一直强调接下来的目标是未来前景更广阔的数据中心市场，对于AMD极具进攻性的市场动作，Intel想必也没有什么好的办法，在产能不足的情况下，用价格硬刚终究不是长久之计。从发言来看，Intel近日可能会有新的动作，能不能阻挡AMD强大的攻势，还要看接下来的表现。