vivo NEX 3 5G发布会邀请函抵达IT之家：未来无界

IT之家9月9日消息 上周，vivo正式宣布将于9月16日19:30在上海NEX SPACE发布NEX 3 5G旗舰新品。现在NEX 3 5G旗舰新品发布会邀请函已经抵达IT之家，一起来看一下吧。

NEX 3 5G发布会邀请函是一张制作精美的“精英优享”卡片，采用黑色外观搭配金属质地。正面左上方印有NEX的Logo，左下方为“Future Beyond Edge”字样，意为未来无界；正面右侧是一个SIM卡图案与卡片编码；背面则有一条印有5G字样的黑色条纹。

持有这张卡片的受邀者，可获得“未来无界”NEX 3 5G旗舰新品发布会参会资格，还可享有诸多服务，包括指定城市单人往返机票、五星级酒店单人自助晚餐、五星级酒店单人豪华房住宿、NEX SPACE现场特调软饮、发布会定制伴手礼、全球首发NEX 3 5G旗舰新品现场鉴赏体验、乘坐游轮夜游黄浦江机会一次与星巴克咖啡储值兑换券一张。

此前，vivo NEX 3 5G已入网工信部，共有V1924T和V1924A两个型号。这款手机除支持5G外，还包含三角形布局的三摄像头。vivo NEX 3 5G重约218.5克，采用2256x1080分辨率6.89英寸瀑布屏。

配置方面，vivo NEX 3 5G采用高通骁龙855 Plus处理器，搭载5G基带骁龙X50，内置4500mAh电池，支持44W快充。内存方面有8GB和12GB两个规格，存储则有128GB、256GB和512GB三个规格。

NEX 3 5G旗舰新品发布会将于9月16日19:30在上海进行，IT之家将带来全程直播报道，敬请关注。