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吉利领投空中出行公司Volocopter，布局城市空中出行领域

2019-9-9 13:43:37来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

今天，德国城市空中出行公司Volocopter宣布，完成C轮首轮融资5000万欧元，由浙江吉利控股集团领投，戴姆勒股份公司也参与投资，双方各持股10%。

据悉，本轮融资将帮助Volocopter旗下Volocity机型在未来三年获得欧洲航空安全局（EASA）的商业认证，进一步助推商业化进程。本轮融资完成后，Volocopter融资总额将达8500万欧元，吉利控股与戴姆勒都将进入Volocopter董事会。

此外，吉利控股和Volocopter将在中国成立合资公司，致力于将城市空中出行解决方案引入中国，吉利将负责Volocopter产品在中国的生产和市场推广。本次投资Volocopter是吉利控股和戴姆勒合作的第三个项目。此前双方已在高端出行服务以及在全球共同运营发展smart品牌展开合作。

Volocopter创建于2011年，是全球城市空中出行领域服务商，提供点对点到达的空中电动出行服务。目前，Volocopter已积累了电动垂直起降飞行技术。

2018年，Volocopter原型机在芬兰赫尔辛基国际机场成功试飞，实现了与空中交通管制系统的兼容。最新一代两座机型最高时速110公里，续航里程35公里，能够满足90%以上大型城市内的短途出行需求。

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关键词：吉利

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