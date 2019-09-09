内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

《宝可梦 Masters》首周吸金超过2600万美元

2019-9-9 14:27:51来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月9日消息 由宝可梦公司和DeNA合作的新游《宝可梦 Masters》在海外主要市场发行已有一周时间。今日，市场调研机构Sensor Tower最新报告显示，该游戏已成为宝可梦系列目前收入表现最好的第二款游戏，7天内预估收入达到2600万美元。

预估数据显示，从首周收入指标来看，《宝可梦 Masters》仅次于 Niantic 研发的《精灵宝可梦GO》，远超宝可梦系列的其它手游。《宝可梦 Masters》在全球超过60个国家与地区首发，首周收入大约是《精灵宝可梦GO》收入的一半；后者在澳大利亚，德国，英国，美国和新西兰共5个国家首发，首周吸金5600万美元。

在《宝可梦 Masters》首周收入中，日本玩家贡献最多，达到1600万美元，占比达62%。排名前五的另外4个市场分别为美国，香港，台湾和法国，合计贡献450万美元，占比17%。平台方面，iOS 和 Google Play 的收入占比分别为72%和28%。

排名方面，《宝可梦 Masters》在8月26日当周位列全球移动应用收入第10名，在手游类别排第9名。而该系列另一款手游《精灵宝可梦GO》在8月份迎来近三年收入最好的成绩，全球吸金1.1亿美元，同比增长44%。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：宝可梦

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有