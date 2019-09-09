《宝可梦 Masters》首周吸金超过2600万美元

IT之家9月9日消息 由宝可梦公司和DeNA合作的新游《宝可梦 Masters》在海外主要市场发行已有一周时间。今日，市场调研机构Sensor Tower最新报告显示，该游戏已成为宝可梦系列目前收入表现最好的第二款游戏，7天内预估收入达到2600万美元。

预估数据显示，从首周收入指标来看，《宝可梦 Masters》仅次于 Niantic 研发的《精灵宝可梦GO》，远超宝可梦系列的其它手游。《宝可梦 Masters》在全球超过60个国家与地区首发，首周收入大约是《精灵宝可梦GO》收入的一半；后者在澳大利亚，德国，英国，美国和新西兰共5个国家首发，首周吸金5600万美元。

在《宝可梦 Masters》首周收入中，日本玩家贡献最多，达到1600万美元，占比达62%。排名前五的另外4个市场分别为美国，香港，台湾和法国，合计贡献450万美元，占比17%。平台方面，iOS 和 Google Play 的收入占比分别为72%和28%。

排名方面，《宝可梦 Masters》在8月26日当周位列全球移动应用收入第10名，在手游类别排第9名。而该系列另一款手游《精灵宝可梦GO》在8月份迎来近三年收入最好的成绩，全球吸金1.1亿美元，同比增长44%。