告别大块头，ZMI紫米65W单C口PD快充头京东开启预售

IT之家9月9日消息 今日ZMI紫米65W单C口PD快充头正式上架。拥有USB-C接口65W大功率，广泛支持现有各类智能移动设备，目前ZMI紫米65W单C口PD快充头正式在京东开启预售。

ZMI紫米65W单C口PD快充头外壳采用拼接设计，同时充电器插脚采用了可折叠设计，体积小巧方便携带，出差带一个ZMI快充头即可。

充电方面，当使用ZMI紫米65W单C口PD快充头为iPhone XS充电时，充电速度比普通5W充电器快了50%。

ZMI紫米65W单C口PD快充头的USB-C接口输出功率可达65W，可为新款MacBook Pro、小米笔记本等大功率设备充电。

ZMI紫米65W单C口PD快充头能够智能识别输出电流，兼容性广。苹果、安卓、新潮的游戏设备等都可以为其充电。同时ZMI紫米65W单C口PD快充头套装中还会附有一根ZMI USB-C转USB-C数据线，内置E-Marker芯片，支持最大5A电流，线长1.5米，充电更快且应用场景更广。

ZMI紫米65W单C口PD快充头采用进口解决方案，拥有过压保护、输入/输出过流保护、低纹波、短路保护、过温保护、低电磁干扰等特性，能够智能识别并匹配接入设备电流，避免电池损伤。