黑胶唱片销售收入将超CD，美国也文艺复兴？

IT之家9月9日消息 此前，彭博社报道英国2019年上半年磁带销量同比增长了112%，相比于磁带，年头更久的黑胶唱片也在美国大放异彩，据美国唱片工业协会的数据，黑胶唱片的年销售收入将超过CD。

如今在这个数字化的时代，音乐的各种载体不断的被代替，就拿离我们比较近的CD光盘介质，国内部分歌星甚至都赠送粉丝CD唱片，但实际上，能播放CD的设备越来越少，现在的电脑大部分已经没有了光驱，想要播放CD光盘可能只能通过专门的播放器或者游戏机播放。

相比于CD，黑胶唱片所需要的播放设备更加专业，以往许多夜店DJ也使用黑胶唱片打碟，但是现在的打碟机也都已经换成数字格式音乐导入。尽管黑胶唱片在全球的份额仍有一点存量，但是在美国，黑胶唱片销售额将超过CD。

美国唱片工业协会2019年中报告显示，CD销量同比大幅下滑，美国CD销量下滑速度三倍于黑胶产品的增长速度。2019年上半年，美国CD销售额为2.479亿美元，销量为1860万张；而黑胶唱片销售额为2.241亿元，销量860万张。销售额同比增长13%。

目前，美国黑胶唱片已经成为一种文艺复兴潮流，2018年美国黑胶唱片销量冠军是披头士，共卖出32.1万张黑胶唱片。