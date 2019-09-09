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雷军：小米30W超级无线闪充马上大规模商用

2019-9-9 15:58:32来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月9日消息  小米官方今日下午正式公布了小米超级无线闪充MI CHARGE TURBO——全球首款30W超级无线闪充。对此，雷军在微博表示，30W超级无线闪充“马上大规模商用”，另外雷军也证实，40W超级无线闪充也正在研发中。

据悉，小米9 Pro 5G版将率先使用30W超级无线闪充。工信部数据显示，小米9 5G版屏幕尺寸与小米9一致，均为6.39英寸。搭载SM8150处理器（骁龙855 Plus）与SDX50M基带芯片，支持5G与4G双卡网络。其他方面，小米9 5G版电池容量增至4000mAh，机身厚度变为8.95mm，具体尺寸为157.21mm×74.64mm×8.95mm。

此外小米还承诺，未来小米的高端旗舰手机都将支持三重快充技术。

小米30W超级无线闪充可实现20分钟无线充电50%，69分钟无线充满100%的4000mAh电池。根据小米公布的实验数据，30W超级无线闪充的充电速度，超越27W有线充电。小米超级无线闪充同样支持超大功率无线反向充电。官方还称，小米30W超级无线闪充技术是MI CHARGE TURBO的一部分，采用高效直冲架构，其超大功率无线反冲拥有7重保护，是业内最高功率的无线反冲。

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关键词：小米雷军无线闪充

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