联想贾朝晖谈智能电脑：今年10%以上电脑可“永远在线”

9月9日下午消息，在德国柏林IFA 2019大展上，联想集团高级副总裁贾朝晖在接受新浪科技等采访时表示，今年联想将有10%以上的电脑提供AOAC(永远开机、永远在线)的功能。

贾朝晖透露，联想除了硬件设备外，目前正在推动几件事发展：第一是联想账户，可以用邮箱或手机号注册；第二，在打造云端的UDS用户设备和服务的管理平台；第三，未来会有越来越多基于云端的应用，比如说存储。

“未来用户可能选择的不是联想电脑，但是只要有联想账户，我们还是可以持续提供后台的云端服务。或者在我们的云端管理平台上，用户如果选择的是第三方服务，未来也可以用第三方电脑，这些是我们要逐步推进的”，贾朝晖说。

他表示，从产品的发展来讲，今年大概会有10%以上的电脑提供AOAC的功能，这些设备均配备自然语言交互的人机交互模式，“从整个业绩表现来看，我们的市场份额在不断提升，说明产品的创新得到了更多用户的认可”。（韩大鹏）

以下为部分采访内容：

问：5G时代对于PC厂商来说，有什么新的竞争点？

贾朝晖：5G是一个很大的话题，5G时代现在才刚刚开始，应当会有很多新的应用产生。对于我们而言，现在公司在推进“3S”战略，从设备端要考虑怎样针对5G的整个基础架构设计更好的客户端设备。其中，产品设计有很多需要推动的方面，比如天线的设计、5G模块跟系统本身的配合等一系列的设计。5月份的时候，我们在台北电脑展上展示了第一台可以工作的5G电脑样机，大概明年年初有正式的机器发布。从设备端来讲，这是我们现在的计划。

当然我们也在更多地针对行业智能提出计划，比如，针对行业的人工智能算法，配合5G的设备为用户提供整体解决方案，而不仅仅是雨伞化的产品。5G的应用可能会涉及到各个行业，包括终端设备、基础架构设备和行业智能方面，大家会越来越多地看到5G的衍生，我们利用今天的基础不断地发展自身的业务，主要是围绕终端设备、基础架构设备和行业智能这三个方面。

问：联想曾提出智能电脑的概念，如何发展如何？

贾朝晖：智能电脑是在公司提倡更加以用户为中心做业务运营大的转型战略基础上推动的业务变革。怎样能够更好地服务用户，其实就是要考虑怎样更好地利用新技术。我们看到人工智能是基础，会对用户体验的提升产生巨大长远的影响，所以在去年9月份我们提出了智能电脑。

从产品的发展来讲，我们按照计划，比如今年大概会有10%以上的电脑提供AOAC(永远开机、永远在线)的功能，配备自然语言交互的人机交互模式。从整个业绩表现来看，我们的市场份额在不断提升，说明了我们产品的创新得到了越来越多用户的认可。

问：联想正在关注哪些有利于用户的举措？

贾朝晖：除了硬件设备本身，我们现在也在推动几件事情。第一，我们在推动联想账户，账户可以用邮箱或手机号注册；第二，我们在打造云端的UDS用户设备和服务的管理平台；第三，未来会有越来越多基于云端的应用，比如说存储。

对于您刚才讲的，我们确实也在按照这样的架构和方向发展。未来用户可能选择的不是联想电脑，但是只要有联想账户，我们还是可以持续提供后台的云端服务。或者在我们的云端管理平台上，用户如果选择的是第三方服务，未来也可以用第三方电脑，这些是我们要逐步推进的。

问：联想对中小企业很重视，这是商业模式的“下沉”吗？

贾朝晖：这是我们业务模式的变革。过去，我们针对消费用户和大型企业用户这两端的业务模式比较成熟。我们现在注意到，中小企业用户与大型企业用户相比，对硬件和云的需求都是不同的，我们会提供给他们全套的解决方案。这不是我们的业务模式从大型企业下沉到中小型企业，而是我们为了更好地覆盖整个用户群而进行的变革。