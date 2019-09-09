中国铁路：商合杭高铁河南段开始联调联试，开通运营进入倒计时

据中国铁路发布，9月6日商合杭高铁河南段开始联调联试，商合杭高铁开通运营进入倒计时。

商合杭高铁位于河南、安徽和浙江三省境内，是皖浙与中原、西北和华北南部间高速铁路的主通道，线路西起河南省商丘，设计为双线客运专线，其中中国铁路郑州局集团有限公司管段48.2公里，正线设计速度目标值为每小时350公里，共设商丘站、商丘东站两座车站。

此次联调联试将通过动态检测对各系统及相关系统间接口、匹配关系进行综合测试；评价和验证牵引供电、接触网、远动、通信、信号、客服、灾害监测等系统的性能或功能；验证轨道、道岔、路基、桥梁、隧道等结构工程的适用性，评价综合接地、电磁环境、分相装置等设备设施是否满足相关标准的要求，对全线各业务系统和整体系统进行调试、优化，使线路功能及性能达到标准要求。

为确保联调联试安全，郑州局集团公司根据运输组织方案，加大现场关键环节卡控力度，强化调度指挥，并从人员培训演练、设备设施配备、安全风险研判、管理制度制定等方面入手，提前做好开通前的各项准备工作。

商合杭高铁全线建成通车后，合肥与省内周边城市将形成半小时至1小时的交通圈，合肥到杭州和商丘均可实现一天往返，对于密切中原和长三角地区联系，促进沿线区域经济社会发展具有重要意义。