搜狐提出畅游私有化要约，收购溢价57%

IT之家9月9日消息 今天，搜狐宣布已向其控股子公司畅游的董事会递交初步非约束性要约，提议现金收购搜狐尚未持有的畅游全部在外流通A类普通股，包括美国存托凭证（简称“ADS”）所代表的A类普通股，收购价格为每股A类普通股5.00美元，或每ADS 10.00美元。

由于搜狐已经持有畅游全部在外流通的B类普通股，因此，如果拟议交易得以完成，畅游将成为搜狐间接全资控股子公司，完成私有化，畅游也将从纳斯达克退市。提议的收购价格较畅游2019年9月6日收盘价溢价69%，较畅游在过去30个交易日中的平均收盘价溢价57%。

由于搜狐对畅游拥有超过90%的投票权，根据开曼群岛公司法（修订）第233(7)条，本拟议交易可适用法定简易合并程序，由搜狐新成立的全资子公司与畅游进行合并。搜狐已告知畅游董事会，搜狐仅有意进行要约中提议的收购交易，无意出售已持有的畅游股份或参与任何包含畅游在内的其他交易。

搜狐预期畅游董事会将成立一个由独立董事组成的特别委员会对搜狐提议的交易进行考量，在外部财务顾问和法律顾问的协助下审议搜狐的要约，并代表畅游同搜狐进行谈判。

该要约仅代表搜狐的初步意向，不包含完成拟议交易所必须签署的最终协议中必须涉及的全部事项，也不对任何一方产生具有约束力的权利和义务。双方仅在签署最终协议文件后才受约束。因此，不能保证搜狐的要约将导致拟议交易或类似交易的最终完成，也不能保证在如果交易已完成的情况下，任何可能发生的条款。