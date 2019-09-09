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中国铁路科普：乘务员为什么要收走卧铺票，还要换票？

2019-9-9 17:01:17来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

经常坐火车的小伙伴一定注意到，购买卧铺票之后，上车时乘务员会将纸质车票“收走”，还会给你一张卧铺证。那么为什么卧铺票上车后还要换票？中国铁路方面进行了解答。

为什么卧铺票需进行换票？

《铁路旅客运输规程》第三十一条规定：对乘坐卧铺的旅客，列车可以收取车票并予集中保管。收取车票时，应当换发卧铺证；旅客下车前，凭卧铺证换回车票。

换票的同时也是进行实名制验证，核实旅客所持车票是否正确。

卧铺换票流程：收取纸质车票——换卧铺证——乘务员到站提醒——换回纸质车票。

卧铺换票有哪些作用呢？

提醒旅客到站下车

卧铺车厢进行换票主要用于提醒旅客到站。列车员集中保管车票后能够准确地掌握每个铺位的旅客到站及时间，从而在到站前进行提醒，防止旅客越站，也使旅客有充分的时间做好下车准备。

集中保管车票防止丢失

换票可以帮助旅客及列车工作人员更好保管车票。纸质车票易折叠，这是它的优势，也是它的不足之处。旅行途中经常会发生车票丢失现象。换成卡片后易于携带，同时原车票也有工作人员专人保管，这样你就不用担心车票丢失了。

统计卧铺使用情况

车厢内空铺现象时有发生，有铺位尚未售出的，也有旅客改变出行计划未上车的······这些空铺列车长及该车厢乘务员都需要掌握。通过换票，及时统计未使用的铺位，并将其调整到需要办理补卧手续的旅客手里，如老弱病残孕等重点旅客。

所有卧铺票都要进行更换吗？

当然并不是所有的卧铺车需要换票，直达特快列车的卧铺就不用进行更换，因为中途无停靠站，列车员无需提醒旅客下车。

所以，卧铺换票的目的不仅是为了方便管理，还是为了维护车厢安全，提升旅客的乘车体验。

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关键词：中国铁路火车卧铺

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