“25，130，140”，魅族明早宣布一个好消息

IT之家9月9日消息 今天下午，魅族微博宣布，明天上午将会宣布一个好消息，至于是什么好消息，官方卖了一个关子。

海报中有“25（红色），130（绿色），140（蓝色）”，用RGB配色器一算就是下面的颜色：

很明显，魅族的好消息就是明天开卖魅族16s Pro的墨绿色版本了。

据悉，魅族16s Pro手机机身尺寸为151.9×73.4×7.65mm，重量166g；魅族16s Pro还带来了全新的色彩设计，拥有梦幻独角兽、黑之谧镜、白色物语与暮光森林共四种配色。

屏幕方面，魅族16s Pro采用三星定制的6.2英寸Super Amoled屏幕，分辨率为2232×1080；支持DC调光，可硬件过滤33%的蓝光，触摸采样率为160HZ。

配置方面，魅族16s Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，全系列配备UFS 3.0存储。摄像方面，魅族16s Pro前置三星3T2 2000万像素摄像头，后置全索尼AI三摄，为索尼4800万像素IMX586+索尼2000万像素IMX350+索尼1600万像素IMX481组合，支持117°超广角、2.5cm超微距、3倍无损变焦、8倍数码变焦，4K 60帧超清录像/480帧慢动作录像/超广角录像。

价格上，魅族16s Pro 6GB+128GB售价2699元，8GB+128GB售价2999元，8GB+256GB售价3299元。