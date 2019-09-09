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特斯拉行驶中司机副驾昏睡，路过司机狂按喇叭叫不醒

2019-9-9 19:31:19来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月9日消息 又有人在行驶中的特斯拉汽车中睡着了。9月8日，美国马萨诸塞州，特斯拉载着一男一女行驶在该州公路上，两人竟在车内睡着。

据拍摄者称，自己曾按喇叭，试图叫醒二人未能成功。据悉，这辆车在此期间从未改变速度或转向。州警方发言人表示，警方已了解该视频，但尚未提交任何报告。发言人还表示，沉睡的司机可能会被指控危险驾驶等罪名。

特斯拉官网明确表示，在使用自动驾驶时，司机有责任保持警觉，手要一直放在方向盘上控制车辆。

视频点此观看

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关键词：特斯拉

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