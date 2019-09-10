苹果调整App Store应用商店算法以降低自家应用排名

IT之家9月10日消息 根据《纽约时报》的一份新报告显示，苹果App Store的软件排名一般都会将自家的iPhone和iPad应用程序排在前列且苹果经常会引导客户下载自家应用程序，而《华尔街日报》也做出了类似的评论。 不过这种情况似乎即将迎来改变，苹果已准备针对App Store软件排名算法进行修改。

苹果公司高管菲尔·席勒(Phil Schiller)和埃迪·库伊(Eddy Cue)近日在接受《纽约时报》采访时透露，苹果公司目前已调整了App Store应用商店的算法，目的是“阻止”自己的各个应用过多地出现在搜索结果中。

苹果公司于7月份更新了自己的App Store排名算法，预计搜索结果很快将变得更加平衡。且由于苹果公司面临来自欧盟的反垄断调查，苹果公司高管们不得不谨慎地避免任何不法行为。“苹果公司并未将这种改变定位为一种修正。”苹果公司高管菲尔·席勒表示，相反他认为这种算法是正常的，设立这种“障碍”是为了帮助其他开发者。

“App Store应用商店的搜索方式没有任何意图是为了推动用户下载苹果公司自己的应用。”席勒说道。“我们将根据自己认为用户想要的东西来显示搜索结果。”

据悉，截至今年7月12日，苹果公司已关闭了所有苹果应用的算法分组功能。有数据表明，在7月12日许多苹果应用在热门搜索的排名中大幅下降。其中，当用户以“TV”为关键词进行搜索时，在搜索结果中排名最高的苹果应用只有2个，相比之下此前为4个；当搜索“video”（视频）和“map”（地图）时，排名最高的苹果应用从3个变成了1个。