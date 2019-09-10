OPPO Reno2手机首发评测：视频超级防抖是亮点，但仅此而已吗？

在继Find X系列回归之后，OPPO凭借着全新的Reno系列手机在高端市场打开了新的突破口，今年上半年发布的Reno手机，凭借着潜望式的10倍变焦，吸引了众多消费者的目光以及国内外媒体们一致好评。

作为开启OPPO新十年起点之作的Reno系列手机和以往的OPPO手机有着很大的不同，它拥有全新的产品理念、设计以及和消费者们的沟通方式，展现了OPPO充分的创造力。

9月10日，OPPO在上海正式发布了Reno2系列手机，这是Reno家族的第二款产品，实际上，早在大半个月前，OPPO就已经开启了Reno2系列的预热，其中最大的一个卖点就是视频超级防抖。

和以前一样，IT之家已经提前拿到了这款手机，那么全新的Reno2系列表现究竟如何呢？下面就通过这篇文章，一探究竟吧！



OPPO Reno2配置参数具体如下：

第一部分：外观和手感

OPPO Reno2整体外观依然延续了第一款Reno的设计语言，包括对称的中轴线设计、后置摄像头纯平、极窄边框设计的全景屏等等。

Reno2正面是一块6.5 英寸 AMOLED 屏幕，拥有20:9的长宽比例，相比Reno 十倍变焦版手机，Reno2明显修长了几分，显得更加秀气。这块屏幕拥有DCI-P3 色域，并且使用全新升级的屏幕发光材料，日常使用最高亮度可达 500nit，而在强光下可以激发出700nit的最高亮度。

根据官方的说法，Reno2还是首款通过德国莱茵TÜV，全局护眼认证的手机，它采用全新设计的低亮无频闪和全局低蓝光技术，不需要操作，有害蓝光量相对于Reno降低 41.6%。

Reno2采用了光感屏幕指纹3.0，在透过率和识别算法上进行了升级，相比 Reno，解锁成功率提升 4.3%，解锁速率提升 12.5%。在实际体验中，Reno2的屏幕指纹解锁速度一如既往的快，即使是在光线较差的夜晚，Reno2也几乎能做到一碰即开的解锁体验。

和第一代Reno一样，Reno2仍然保留了侧旋升降结构的前摄，笔者更愿意称它为“海豚鳍”设计，这个弹出式模块里，集成了前置摄像头、听筒以及补光灯。

在配色方面，OPPO Reno2共拥有薄雾粉、海洋之心、深海夜光三种配色，IT之家这里拿到的是海洋之心版本，这是OPPO为Reno2全新设计的配色。

手机底部是扬声器开孔、Type-C接口、麦克风开孔、3.5mm耳机孔▲

在笔者拿到的海洋之心配色的Reno2上，可以看到手机后壳和金属中框的颜色并不统一，中框采用了深绿色并且带有磨砂质感的设计，由于后壳和边框的配色都属于深色系，因此这种设计上的“撞色”并不明显，如果不仔细观察，你很难一眼看出区别。

很有意思的是，相机拍摄出来的真机图中，你能明显的看出中框和机身配色上的差异，但如果你把手机反过来平放在桌面上，用肉眼去观察，在斜45°的角度下，你能发现机身在光线下呈现出的色彩和深绿色的中框又融为了一体，非常奇妙。

据了解，手机的后壳经过了上千次的镀膜实验，将渐镀层膜厚牢牢控制在了 250 纳米以下，这强光下，机身散发出深邃的蓝紫光效，并且有一种类似OPPO R17 Pro雾光渐变配色朦胧的磨砂质感，但是实际上当你手指触摸到机身之后，呈现的仍是温润的玻璃手感，当然这也避免不了沾染指纹的问题。

Reno2采用了后置四摄，并且和第一代一样，摄像头完全纯平于机身，换句话说，在后摄区域，Reno2的玻璃后壳就是后摄的镜头，这无疑给这块玻璃提出了更高的要求，除了更优秀的透光之外，还要保证玻璃不易被尖锐固体划伤，为了保护摄像头，在摄像头下方，依然是那枚熟悉的并且凸出于机身表面的“小绿点”。

相比Reno十倍变焦版手机，没有潜望式光变结构的Reno2的整机质量要轻了不少，算是终于脱离“200g重量俱乐部”了，加上修长的机身，Reno2的整机握感有了不错的升级，虽然没有做到像魅族16系列、小米9那么轻盈，但189g的重量在一众4000mAh大电池旗舰机中，这个数据算是比较亮眼。

再加上OPPO一贯的做工以及品质，使得Reno2的整机质感非常不错，在笔者今年评测过的所有手机中，单论颜值以及机身质感，笔者一定会给Reno2打一个高分。

值得一提的是，Reno2随机配送的保护壳做工和用料也是绝对上档次，外侧是“皮质+缝制衬线”，内侧则是织网纤维，关键手机壳的重量非常轻盈，在某宝里类似的第三方手机壳价格绝对不会跌下50元。

不过凭着Reno2的高颜值，在大部分体验时间里，笔者更愿意让Reno2“裸奔”。

第二部分：拍照

（注：上传样张均有压缩）

如果没有记错的话，OPPO Reno2应该是OPPO的第一款后置四摄的手机，在Reno2上，其采用了4800万主摄+1300万长焦+800万广角+200万黑白风格的四摄。其中4800万主摄是索尼 IMX586 传感器，这枚传感器大家已经非常熟悉了，几乎国内的旗舰机均一色的搭载这枚传感器，当然，谁家拍照更好看还得看谁打磨的更好了。

IMX586 支持四合一像素聚合技术，即传统的RGBG拜耳像素阵列上进行改进，将四个同色的RGBG像素排列在一起，形成一个大的RGBG像素阵列，从而提高感光能力。

Reno2的4800万主摄支持OIS光学防抖，1300万长焦采用了直立式长焦镜头，配备 1/3.4 英寸感光面积和 f/2.4 光圈，借助 Fusion 图像融合技术，三颗不同焦距的摄像头协同工作，OPPO Reno2 可完成从超广角到长焦长达 5 倍的混合光学变焦，最高支持 20 倍数码变焦。

800万超广角最大广角为 116 度，并且支持2.5cm的超微距拍摄。前置方面，OPPO Reno2 搭载了1600 万像素相机，支持超高清逆光、人像模式等等。

先来看一下白天样张：

在光线充足的室外场景下，Reno2的样张画面亮度高，色彩饱和度较高，颜色更讨喜，局部放大也有着不错的解析力和细节表现。

室内样张：

在5X混合变焦样张下，Reno2仍有着不错的表现，建筑物上的字体仍清晰可见，放大到10X和20X之后，可以看到样张已经出现了涂抹痕迹，不过依然可以看出拍摄物体的轮廓，而不是糊成了一片。Reno2的变焦表现虽然没有前辈Reno十倍变焦版那么“变态”，但整体素质也不差，生活中偶尔拍几张远景也能满足部分需求。

超广角及变焦样张：

在人像虚化上，Reno2提供了手动虚化的选项，在拍摄过程中可手动调节人像背景虚化的力度，并且还提供了丰富的滤镜选择。

在大部分样张中，Reno2的人像虚化效果还是非常令人满意的，色彩艳丽，有着不错的高光压制表现，人物和背景很好的分离过渡，但又没有刻意抠图的痕迹，边缘虚化舒适自然。

不过偶尔样张也会翻车，比如下图中，细看的话，可以看到Reno2将人物的包带给虚化掉了一部分。

夜景：

OPPO Reno2 利用 730G 独立 NPU 实现 AI 算法降噪+HDR，夜拍模式处理时间缩短 50%，大幅降至 2.0～2.5s，此外，广角模式下也支持AI 超清夜景拍摄。

在上图中，可以明显看到开启超级夜景之后的样张，高光压制的表现更好，绿色的路灯内LED灯珠也能辨别清楚，而右侧的普通样张则糊成了一片。

值得一提的是，Reno2的超级夜景曝光方式上，和其他手机有所不同，其他手机是通过长曝光3-5秒的时间，通过多帧合成的技术实现一张超级夜景的照片，而Reno2则是通过连拍三张图片，然后合成一张超级夜景。

极夜模式▲

此外，在Reno2上，这一次还加入了极夜模式，在超级夜景模式下，若识别环境为微光状态（照度低于 5lux），OPPO Reno2 会自动进入极夜模式，然后通过一系列的AI算法实现更清晰的夜拍样张。

夜景样张：

第三部分：超级视频防抖

伴随着抖音等短视频App的火热以及年轻人中非常流行的vlog的风靡，如今的消费者对手机的摄影功能有了更高的要求，OPPO显然是想通过超强的视频防抖卖点来吸引年轻消费者的关注。

在视频拍摄功能方面，支持视频人像虚化、超广角、超微距、视频超级防抖、延时摄影和慢动作。

OPPO Reno2支持4K 30FPS、1080P 30、60帧拍摄，在默认情况下，Reno2的相机是没开启视频超级防抖功能的，需要在相机界面中点击“防抖”按钮开启。

注意上图左下角“黄色相机”按钮▲

开启视频超级防抖之后，可以明显看到视频画面进行了裁剪处理，开启视频超级防抖之后画面距离拍摄物体更近。显然，OPPO在Reno2的超级防抖上依然使用了电子防抖经常使用的“裁剪”方法，对画面边缘裁切以作缓冲区，但是，Reno2的视频防抖远不止这么简单，最终实现强大的防抖效果，还得靠强大的硬件基础以及算法作保证。

据了解，OPPO Reno2之所以能实现超级防抖功能，是因为搭载了Ultra Steady视频超级防抖，即HIS 混合防抖技术，并且支持 5 轴防抖。

结合OIS 光学防抖和 EIS 电子防抖，OPPO Reno2 通过多源传感器信息融合和防抖场景智能分析，陀螺仪频率提升 200%～300%，同时，在算法上，OPPO还通过从16:9的视频画幅输入提升为全尺寸的输入，从而提升下采样率，这样可以在防抖算法下尽可能保证画面清晰度。

在这些技术的加持下，消费者即使是应对跑步、滑雪、滑板、过山车等场景，Reno2依然可以为你呈现“稳如鸡头”的防抖视频效果。

9月9日，笔者在飞机即将落地的时候拍摄了一组Reno2超级防抖视频，并且用另一台并不支持OIS 光学防抖的手机录制了一段同样的对比视频。

OPPO Reno2拍摄，视频超级防抖：（1分30秒飞机落地）



对比手机拍摄，不支持防抖功能：（1分30秒飞机落地）

实际上，在笔者拍摄的时候，能明显感觉到Reno2的防抖效果更出色，特别是在飞机落地的时候，因为落地惯性的原因，当时笔者手持两台手机拍摄时身体已经出现了较大幅度的晃动，但是Reno2的表现仍很自然，而另一台手机，则可以看到视频画面有明显的颠簸抖动现象（1分30秒附近）。

在视频拍摄中，Reno2还支持视频变焦功能（最高20倍），在进行变焦时，远处的声音会与画面一起被放大拉近，音画同步，不过开启视频超级防抖之后，画面不可变焦。

俗话说好钢要用在刀刃上，有了视频超级防抖，OPPO为Reno2还提供了零门槛的视频智能剪辑方案——即录，为用户打造了从视频拍摄到视频制作一条龙服务方案。

实际上目前市面上有不少视频剪辑软件，但大部分都需要收费，即录app相当于是OPPO为Reno2量身打造的一个视频剪辑软件，功能丰富，最重要的是它支持“智能模版”，向笔者这样懒得一帧帧修改视频的用户而言，通过智能模版功能，只需手动挑选几个合适的视频，即录就能帮你自行制作好一个vlog风格的短视频，长度在13-30秒左右不等，适合朋友圈和抖音的分享发布。

在这个app内，你还可以手动剪辑视频，选择十多种滤镜，添加字幕和配乐等等。

即录App“一键成片”：

不过目前看来，即录App似乎是Reno2手机的专享，因为在OPPO应用商店似乎还未上架这款App。

第四部分：性能

OPPO Reno2搭载的是骁龙730G处理器，这枚处理器发布于今年4月份，首次采用三星8nm LPP工艺，核心采用2xKryo 470（A76）+6xKryo 470（A55）构造，频率分别为2.2GHz和1.8GHz，GPU方面则升级为Adreno 618。在AI方面，骁龙730集成了最新的Heagon 688 DSP。

骁龙730G主要是针对游戏特别优化，集成增强Adreno 618 GPU，同时新增了Snapdragon Elite Gaming功能。不难看出，骁龙730G是一款专门针对游戏市场的高端但并非旗舰的SoC，按照管理，我们给Reno2进行了跑分测试。

Geekbench4跑分中，单核心2500+，多核心6700+▲

安兔兔跑分达到了25万+▲

闪存读取为494MB/s▲

在游戏方面，我们测试了《和平精英》和《王者荣耀》两款游戏，在《和平精英》默认画质下，30分钟的游戏，Reno2测得的帧率为29FPS，上下波动为1.4FPS左右，整体较为问题，整体体验虽然比不过麒麟980、骁龙855这些旗舰芯片，但整体游戏感受并不差，当然，你可也降低一档次画质，追求40FPS的畅玩感受。

在《王者荣耀》游戏中，开启高帧率模式之后，最高能达到60FPS，团战的时候偶尔会掉到55PFS左右，但实际上肉眼感受不到这些帧率的波动，换句话说，在《王者荣耀》感受不到卡顿的存在。

虽然Reno2并不是一款主打游戏的手机，但游戏功能方面，用户的选择还是比较丰富的，比如内置的专为游戏玩家优化的Game Boost 2.0 系统以及游戏空间。

游戏空间▲

通过Game Boost 2.0 ，手机可大幅度的减少游戏的卡顿情况，并且会让触控响应更快，游戏响应更及时，为了获得最好的游戏体验，Reno2还采用了液冷散热技术，对于8nm制程工艺的骁龙730G来说，采用“液冷散热”或许有点过于“奢侈”，但在笔者在Reno2的游戏体验中，几乎感受不到Reno2因为游戏时间过长机身产生的炽热感。

游戏中，左上角可划出游戏快捷键▲

在游戏空间方面，你可以选择竞技模式、均衡模式以及低功耗模式，在竞技模式中，手机的帧率和触屏响应会进一步提升。值得一提的是，在游戏空间中，备受大家期待的游戏变声功能已经上线，不过这功能并不是免费的，需要充值会员才能使用（一个月15元不等）。

总结：

作为一款走量机型，OPPO Reno2的亮点其实非常多，比如还有支持OPPO Pay的全功能NFC、更聪明的Breeno助手、双 Wi-Fi功能、AK4377a 独立HiFi 芯片、支持 Hi-Res 和 Dolby Atmos 杜比全景声、4000mAh大电池以及支持VOOC 3.0闪充等等。

因为时间问题，这里就不在一一体验了，在笔者看来，Reno2将第一款Reno“创造力”的精神内核进行了更深一步的演绎——针对消费者的核心需求为驱动，不断为消费者创造、探索新的需求。

回到产品上，OPPO Reno2搭载的Ultra Steady视频超级防抖技术，对于爱旅游、爱运动、爱街拍爱vlog的用户而言，会是一个非常不错的选择。