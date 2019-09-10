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【IT之家开箱】OPPO Reno2手机图赏：海洋之心，雾光叠影

2019-9-10 11:22:25来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月10日消息 9月10日上午，OPPO在上海正式发布了Reno系列新成员——OPPO Reno2。OPPO Reno2搭载高通骁龙730G处理器，后置4800万光变四摄，拥有薄雾粉、深海夜光与海洋之心三种配色。IT之家已拿到了OPPO Reno2海洋之心版本，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

OPPO Reno2尺寸为160.0×74.3×9.5mm，采用对称的中轴设计，将四摄与纯净的玻璃背面融为一体，还带来了同样顺滑、流畅的视觉和手感。

在这款海洋之心的OPPO Reno2上，光影变化更多了一份神秘之感。官方介绍，海洋之心在经历反复多达上千次的镀膜实验之后，将渐镀层膜厚牢牢控制在了250纳米以下。

OPPO Reno2正面为6.5英寸AMOLED全面屏，屏幕比例20:9，使用全新升级的屏幕发光材料，采用侧旋升降结构搭配前置1600万像素摄像头。

OPPO Reno2背面为竖排光变四摄，为4800万+800万+1300万+200万像素四摄组合，底部则是Type-C接口与3.5mm耳机孔。

Reno2四周边框做了进一步的缩窄，下巴宽度只有3.35mm。当用户点亮Reno2的屏幕时，再也看不见刘海和开孔，呈现出的是一块完完整整的纯净屏幕。

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关键词：OPPO

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