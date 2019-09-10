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微软推出全新设计To Do：希望奇妙清单用户能看到诚意

2019-9-10 11:56:04来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家9月10日消息 微软本周将对To-Do进行一系列重大调整，包括增加了更多自定义选项，以及将应用从“To-Do”重命名为“To Do”等。新版本中将取消现版本中的首页大标题，代之以支持各种背景图片和颜色模板的App主题。有趣的是，新版To Do中可以选择奇妙清单（Wunderlist）中标志性的柏林电视塔背景，似乎暗示着微软试图将奇妙清单与To Do融为一体。

新版本To Do看起来更像原始的奇妙清单，每个任务列表均可以自定义背景，因此用户可以自定义每个待办事项列表的外观。此外，暗黑模式也可以在安卓、Windows以及macOS上使用，iOS 13上的应用也将很快更新。

除了更新后的外观，微软还提醒奇妙清单用户To Do在过去一年时间中发生的变化，包括macOS版本在今年早些时候首次亮相，以及更新了每日计划功能，使得To Do可以通到奇妙清单导入数据；“我的一天”将每天刷新，并提供当天需要完成的建议。

微软一直以来十分希望奇妙清单用户可以迁移到Microsoft To-Do，此次更新也是向奇妙清单用户再次抛橄榄枝，且诚意满满，在新版To Do中增加了许多奇妙清单特性。在奇妙清单创始人提出希望回购奇妙清单后，微软放出这一更新计划，但并未提及关闭奇妙清单服务的具体日期，只是表示新版To Do可实现“两全其美的愿景”。

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关键词：微软奇妙清单To Do

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