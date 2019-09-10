大众发布全新“电动版高尔夫”ID.3：续航可达550公里

IT之家9月10日消息 在刚刚过去的法兰克福车展上，大众对外正式发布了全新纯电动车型ID.3。从其外观以及市场定位来看，大众ID.3较为接近其原有的高尔夫系列车型。

大众ID.3基于大众MEB模块化专用电气架构打造，高压扁平电池组安装在车身底部以节省空间，而诸如AC压缩机和转向齿轮架等辅助单元都集成在车辆前部，而后轴上的电动机则和变速箱一起构成一个紧凑的单元。整车定位为纯电动5门紧凑型车，其长宽高分别为4261/1809/1552mm，轴距为2765mm，根据电池组大小不同车重不同。

大众ID.3采用ID家族圆润的设计语言，前脸采用前贯穿式的LED灯组、全封闭式中网以及低风阻轮毂（风阻系数为0.26），能耗和续航里程有所保障；而大众ID.3后部采用了亮黑色尾门并搭配b字形LED尾灯组。值得注意的是，其前后LOGO均可点亮。除此之外，大众ID.3内饰风格非常简约，电子档杆位于仪表盘右侧，中控屏集成了导航、多媒体、车辆控制等功能。

动力方面，新车搭载204马力的电机，峰值扭矩310牛·米，最高车速电子限速在160km/h。与此同时它还拥有45kWh、58kWh和77kWh三种电池容量，分别对应的续航里程为：330km、420km和550km（NEDC或超600km）。支持100kW快充，据称车主可在30分钟时间内充满可满足290km驾驶里程所需的电量。

在发布时，大众汽车官方表示将只提供ID.3 1ST版本，即基本版。其配备了卫星导航系统，可加热式前排座椅，18英寸合金轮毂等。而更高端的版本则增加了停车摄像头，自适应巡航控制，无钥匙进入和启动系统，矩阵式LED前大灯和19英寸轮毂。而最高配版的ID.3 1ST Max还将拥有平视显示器，Beats高级音响系统，全景车顶等配置。大众表示，这与当前欧洲市场上多数的舒适版紧凑车型配置相当。预计大众ID.3将于11月在德国茨维考投产并在2020年第一季度开始交付，入门款车型售价有望低于3万欧元（约合人民币23.6万元）。