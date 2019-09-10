天猫99划算节最后9小时：最高168元惊喜红包、跨店每满200减20元

阿里巴巴策划的第三个购物节——划算划算划算的99划算节来了，9月9日-10日，天猫&聚划算99划算节狂欢大促，活动期间可叠加购物津贴跨店每满200减20元，优惠上不封顶，5折好货限时限量抢，大额神券手慢无，阿里88VIP再享9.5折，百大品牌直降30天内最低，超多优惠等你来抢，点此前往。还有各大分会场入口在文末哦。

9月10日部分用户打开手机淘宝App，会自动弹出【惊喜红包】，也就是传说中的回血红包，最高168元，消费额度越高红包面额越大，仅限今日使用。

已知面额有：满200-20元、满520-55元、满800-88元、满1300-168元等。

特别提醒：领取红包后恶意退货或套现，以后可能就再也领不到这个红包了。

【活动时间】

热卖期：9月9日 至 9月10日

99划算节玩法介绍：

互动城瓜分1亿：9月1日开始，用户可以参与养章鱼瓜分1亿的互动城游戏

用户参与完成指定任务就可获得章鱼成长“小聚星”，积攒一定“小聚星”可以进行升级章鱼小聚等级，章鱼小聚等级越高，9月8日开奖获得金额越高。同时活动过程中，己方章鱼小聚可以与好友或者其他用户进行战队PK，PK胜利方可以获得更多的“小聚星”进行章鱼小聚的等级提升。

津贴每满200减20：9月5号-9月10号可抢购物津贴

“99划算节”期间活动商品（绝大多数货品）支持每满200减20的购物津贴（历史最低津贴满减门槛），上不封顶。

用户可在9.9-9.10期间用津贴抵扣进行优惠购物（预售尾款也支持使用购物津贴）。

前N件限时5折：

在9月9日-9月10日正式开卖期间，特定时段限时限量抢5折玩法。时段分别是：9号0点、10点、21点；10号10点、16点、21点。

大额神券：

9月5日-9月10日，每天早9点-晚24点，每两小时更新一波大额优惠券（面额不等），手慢无。

• 天猫&聚划算99划算节分会场入口一览

• 精选会场类 - 聚划算 | 天猫超市 | 全球尖货 | 国际直营 | 医药健康 | 便宜好货

• 数码家电类 - 数码家电 | 精品手机 | 电脑会场 | 电视会场 | 大家电 | 小家电

• 服饰鞋靴类 - 服饰主场 | 女装主场 | 男装主场 | 鞋履主场 | 内衣主场 | 运动户外

• 美妆配饰类 - 进口美妆 | 箱包服配 | 手表眼镜 | 珠宝饰品 | 母婴主场 | 进口个护

• 居家生活类 - 家居家纺 | 家装建材 | 家具家装 | 精品家具 | 进口萌宠

• 粮油冲饮类 - 进口食品 | 健康自营 | 健康大牌 | 进口酒水 | 食品生鲜

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