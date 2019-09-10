【IT之家开箱】魅族16s pro暮光森林图赏：典雅灵动，细腻脱俗

IT之家9月10日消息 8月28日，魅族在珠海发布了新机16s Pro，采用三星定制的6.2英寸Super Amoled屏幕，搭载高通骁龙855 Plus处理器，拥有梦幻独角兽、黑之谧镜、白色物语与暮光森林配色。

魅族16s Pro暮光森林配色将于明天上午10:00正式开售，IT之家已拿到这款手机，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

魅族16s Pro采用经典极边全面屏设计，机身厚7.65mm，重166g，等边对称并具有超大R角。

魅族16s Pro正面为三星定制的6.2英寸Super Amoled屏幕，具有103%的NTSC色域、96.1%的DCI-P3色域与1.5的色彩偏移指数，支持DC调光，可硬件过滤33%的蓝光，触摸采样率为160HZ。

魅族16s Pro背面则是全索尼AI三摄，为索尼4800W IMX586+索尼2000W IMX350+索尼1600W IMX481组合，支持117°超广角、2.5cm超微距、3倍无损变焦、8倍数码变焦，4K 60帧超清录像/480帧慢动作录像/超广角录像。

配置方面，魅族16s Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，全系列配备UFS 3.0存储，采用第二代双超线性扬声器与mEngine 3.0触感引擎，支持OneMind 3.5智能调优。

价格方面，魅族16s Pro 6+128GB售价2699元，8+128GB售价2999元，8+256GB售价3299元。

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