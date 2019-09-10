山西推“太行220s”台式机：搭载华为鲲鹏920s处理器，预装深度/中标麒麟系统，年产达60万台

IT之家9月10日消息 据太原晚报消息，9月4日，由华为技术有限公司和山西百信信息技术有限公司联合主办的山西鲲鹏计算产业发展峰会举办，山西百信已与华为正式携手，将共同建设年产60万台台式机的大型生产基地。会场内，山西百信还展示了双方合作的“主角”——基于华为鲲鹏构架的“太行220s”台式机样机和“恒山”服务器。

相关专家介绍，“太行220s”台式机采用的CPU是华为鲲鹏920s，内部集成4核或者8核。此外，该台式机支持最大64G内存，拥有独立显卡。据了解，“太行220s”台式机和“恒山”服务器主要瞄准我国潜力巨大的公务电脑市场。

专家介绍，“太行220s”台式机安装的操作系统有“深度”和“中标麒麟”两种，都是我国具有自主知识产权的操作系统。在应用终端方面，“太行220s”台式机预装了办公学习、编程开发、图形图像、视屏播放、网络应用，以及游戏娱乐等软件，完全可以满足公务及家庭范围使用者。”

目前，“太行220s”台式机已经部分投产，并投放市场销售。“该型号台式机在我市已经建成一条年产10万台的生产线，在山西综改示范区唐槐产业园区内，5条生产线正在加紧建设当中。很快，我市将建成拥有年产60万台台式机产能的大型电脑生产基地。”山西百信相关负责人表示。

据介绍，山西百信是一家专注于自主可控、可信计算等领域的信息技术企业，始终专注于信息技术应用创新领域的产品研发与推广。