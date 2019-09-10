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科大讯飞发布智能录音笔SR301青春版，售价999元

2019-9-10 17:28:43来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月10日消息 9月10日，科大讯飞在北京正式发布讯飞智能录音笔SR301青春版新品，专为青年学生群体打造，具备语音秒转文字、中英文边录边译、重点标记、语音搜索、多平台同步等功能，定价999元。

语音秒转文字、远距高清拾音、智能记录检索

据介绍，讯飞智能录音笔SR301青春版运用科大讯飞A.I.语音转写和识别技术，解决了课堂上学生“手中的笔跟不上老师的嘴”、容易造成重点内容的遗漏的问题。

讯飞智能录音笔SR301青春版核心的转写功能，可独立自动实现录音和文字转写全流程。转写引擎采用基于深度全序列卷积神经网络的语音识别框架处理前端语音信号，针对整句语音识别结果进行口语规整操作，智能过滤语气词、调整词序等。官方称，讯飞智能录音笔SR301青春版会将课堂重点等老师的授课内容快速、准确地转写成文字，可达到1小时录音，5分钟成稿

参数方面，讯飞智能录音笔SR301青春版采用了1+4的麦克风阵列组合，配合讯飞的智能拾音算法，官方称这款新产品可以满足最远10米的录音需求。除此之外，讯飞智能录音笔SR301青春版还支持重要内容标记功能，通过语音搜索关键词，用户可以快速在众多的记录文件中找到所需要的内容，甚至可以直接在冗长录音中直接定位到关键信息所在位置，通过外放和屏幕直接收听和查看所需内容。

讯飞智能录音笔SR301青春版还支持中英文边录边译功能。中文/英文输入可实时翻译成英文/中文并呈现在屏幕上；连接蓝牙耳机还可实时播放对应翻译语言，辅助理解内容。同时转写文档还能通过云端账号，非常方便的在电脑和PAD上进行查看、编辑和分享。

续航方面，官方称这款新品充满电后可持续工作长达10小时。

外观设计上，讯飞智能录音笔SR301青春版延续极简设计风，采用了高屏占比、时尚纤细的设计语言。机身整体呈长方体，重量只有110g，单手轻松持握。

9月10日讯飞智能录音笔SR301青春版正式发售，售价999元，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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关键词：科大讯飞录音笔

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