日本最后一家BP机公司停止服务

IT之家9月10日消息 你还记得BP机吗？如今，随着手机的普及，传呼行业迅速衰败，日本最后一家BP机通讯公司也将于9月底停止提供服务。虽然目前仍向关东地区大约1500人提供传讯服务，但由于智能手机的普及不得不结束业务。未来这些现有设备，将转向日本的防灾的业务。

东京电讯公司去年就曾宣布，BP机在1996年的用户数已突破120万，由于手机等语音通讯普及化，导致目前的用户数量少于1500人，因此将于2019年9月30日终止服务。该公司社长清野英俊表示，“感谢忠诚客户的长期使用，我们在新领域找到了一席之地，未来将把重心放在地方自治体为主的防灾无线电等事业。”

BP在日本被称为“pocket bell”，报导指出，日本电信龙头于1968年推出一种无线电呼叫服务，成为BP机的来源，最初只会响铃并显示呼叫者的电话号码；1970年以后，开始可以向对方传送数字讯息，成为年轻人的一大热潮，也带来许多双关语的数字代码，例如：5201314=“我爱你一生一世”、537=“我生气”等。

随着智能手机的普及，日本各大电信业者陆续终止这项服务，NTT DOCOMO于2007年退出市场，目前只剩下东京电信公司最后一家业者。该社在2013年已经停止了新用户的使用申请，并决定在今年9月结束BP机的服务。