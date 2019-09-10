雷军祝贺马云梦想成真：人生下半场拉开序幕

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IT之家9月10日消息 今天，阿里巴巴在杭州举行阿里巴巴20周年晚会，马云今天也正式卸任董事局主席。
今日晚间，小米董事长雷军发微博称，“梦想还是要有的，万一实现了呢？祝贺马云梦想成真、心想事成、功成名就，人生下半场拉开序幕！”据悉，雷军也来到了阿里巴巴20周年年会现场。
有传闻称当年阿里巴巴需要融资的时候，马云去见过雷军，但是雷军却拒绝了马云。不过雷军对此回应称：“马云创业期间，未向雷军融资，也就谈不上拒绝了”。
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