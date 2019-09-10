《名侦探柯南：绀青之拳》中字新预告公布：柯南奶音中文再现

IT之家9月10日消息 今天，《名侦探柯南》官方微博发布了一段《名侦探柯南：绀青之拳》的预告宣传片，曝光了基德VS京极真的片段，在预告片片尾还有惊喜彩蛋。

此段预告片展示了月下魔术师基德VS人间杀器京极真全新片段，关键时刻柯南挺“脚”而出救基德，神力足球竟被京极真徒手击破。预告片最后，柯南的日语CV高山南用非常“地道”的中文跟大家说了一句“不见不散”。

《名侦探柯南：绀青之拳》是《名侦探柯南》的第23部剧场版电影，将于9月13日中秋节在内地正式上映。

